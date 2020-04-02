Що загрожує тим, хто втік з обсервації, – пояснює адвокат

У Києві з обсервації у готелі "Козацький" втекло понад 60 туристів, а в інших містах і селах люди, які прибувають із-за кордону, замість добровільної домашньої ізоляції ходять у гості, активно спілкуються з друзями. Як наслідок, кількість заражених COVID-19 невпинно зростає.

Чи можливо покарати "гривнею" або ув’язнити тих, хто наражає оточення на небезпеку, – розповів 24 каналу адвокат, кандидат юридичних наук Денис Головін.

Кому карантин, а кому відпочинок

Сюжет з втечею туристів з обсервації вразив безвідповідальністю наших людей. З одного боку, вони полетіли на відпочинок, коли багато країн вже починали закривати кордони (за даними прикордонників). З іншого – після приїзду в Україну ще й втекли з місця обсервації.

Що таке обсервація й місце обсервації?Обсервація – спостереження за людиною протягом інкубаційного періоду для визначення потреби у подальшій госпіталізації.



Обсерватор – спеціалізований заклад охорони здоров'я, призначений для госпіталізації тих, хто виявив бажання залишити територію карантину задля обстеження та здійснення медичного нагляду за ними.

"13 березня президент Володимир Зеленський звернувся до українців із закликом повернутися в країну у зв'язку з епідемією, яка насувається. Дивлюся, кожен третій, що повернувся на цьому скандальному спеціально організованому рейсі, полетіли з країни на Балі 13, 14, 15 березня", – написав у своєму фейсбуці Арсен Аваков.

До теми Обсервація чи самоізоляція: заходи, які зупинять поширення коронавірусу

Міністр додав, що туристи знехтували попередженням, і проханням не їхати.

Про правила ізоляції в різних країнах, дивіться тут:

У світі бушує пандемія, а вони вирішили через пів світу у відпустку злітати – погуляли, сходили в СПА, ресторани, побули пару тижнів на курорті й почали вимагати їх повертати! Це – свинство, не по закону, не по суду – по совісті. Ви погуляли, а тепер хочете додому за всяку ціну, може, пронесе, і плювати вам на безпеку інших,

– обурюється високопосадовець.

Ті, хто втік з автобусів і ухилився від обсервації, уже отримали адміністративні протоколи або їм їх випишуть. Уникнути покарання, переконують в МВС, нікому не вдасться, адже всі громадяни встановлені. Для початку їм загрожує штраф до 17 тисяч гривень. Якщо у когось з пасажирів рейсу буде виявлений вірус – поліція прийме рішення про висунення звинувачень відповідно до статті 325 КПК, яка передбачає покарання аж до арешту і утримання під вартою до 3-х років.

Таке покарання передбачено нещодавно ухваленими змінами до законів. Таким чином, згідно з статтею 325 Кримінального кодексу, якщо ті чи інші порушення правил спричиняють поширення захворювання, то винуватці караються штрафом від 17 тисяч до 51 тисячі гривень чи навіть позбавленням волі на строк до трьох років.

​Важливо Чи можуть примусово звільнити з роботи через карантин

Якщо ж внаслідок таких порушень гинуть люди чи спричиняються інші тяжкі наслідки, тоді порушникам загрожує ув'язнення від 5 до 8 років.

Уникнути покарання

Проте не все так однозначно з покаранням наших співвітчизників. Так, адвокат Денис Головін наголошує, що відповідно до нашої Конституції кожному, хто на законних підставах перебуває на території України, гарантується свобода пересування, вільний вибір місця проживання, право вільно залишати територію нашої країни, за винятком обмежень, які встановлюються законом.

Дотепер у законодавстві чітко не врегульовано підстави і порядок примусової обсервації, оскільки викладене пов’язане з фактичними обмеженнями волі громадянина,

– додає адвокат.

Наразі на території всієї держави встановлено карантин та запроваджено режим надзвичайної ситуації. За рішенням Кабміну усі хто відвідував країни чи регіони із місцевою передачею вірусу в громаді вважаються такими, що мали контакт з хворим на цю хворобу. Виняток становлять лише водії, персонал вантажного транспорту та екіпажів суден тощо.

Тож, такі мандрівники підлягають обов’язковій обсервації протягом 14 днів після перетину державного кордону у спеціалізованих закладах, які визначаються Київською міською, обласними державними адміністраціями.

Точка зору Краще б не загальний карантин, а примусова обсервація прибулих з-за кордону, – Дейнеко

Законом "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачається, що для розміщення людини в обсерватор, мають бути достеменно встановлені контакти з хворим. За постановою КМУ, усі, хто прибув з карантинних країн вважаються такими, що перебували у контакті з хворими. Тобто, факт контакту встановлюється законодавчо, а не на підставі медичного дослідження.

Водночас, Кодекс цивільного захисту України передбачає запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, обсервації та карантину. Дійсно, саме закони не визначають порядок обсервації, а лише встановлюють критерії для цього. Хоча, саме переліченими законами передбачено можливість введення певних обмежень,

– розповідає Денис Головін.

Аналізуючи конституційну норму адвокат вбачає, що обмеження права вільного пересування можливе лише в умовах воєнного або надзвичайного стану із зазначенням строку дії цього обмеження. А в Україні введено режим надзвичайної ситуації.

Треба знати Примусова шпиталізація через коронавірус: як працює та кого можуть покарати

За офіційним коментарем прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, режим надзвичайної ситуації не обмежує конституційні права громадян, а лише консолідує зусилля для подолання загрози.

Отже, примусова обсервація в умовах режиму надзвичайної ситуації є незаконною. Тому, всі штрафи, накладені на людей, які залишили місце обсервації, логічно є незаконними,

– резюмує адвокат.



Люди мають самі усвідомлювати, що завдяки обсервації рятують життя / Фото tk.media

На думку Головіна, законною обсервація буде лише за двох умов: перша – введення надзвичайного стану; друга – за умови визначення порядку розміщення на обсервацію та органів, що здійснюватимуть дії з примусового поміщення громадян до обсерваторів. Тобто прийняття відповідного нормативно-правового акту, навіть не одного.

Проте тим, кому вже виписали штрафи за їх оскарженням доведеться звертатись до суду. Для цього необхідно скласти клопотання, а професійно це зможе зробити лише хороший юрист, чиї послуги дешево апріорі не можуть коштувати. Тож неохочим бути в обсервації доведеться обирати – платити чималий штраф чи юристу, який представлятиме їх в суді.

Читайте також Або залишитись на обсервації, або платити штраф, – Криклій назвав умови туристам з "Козацького"

Водночас, втікачам не варто забувати про таке "покарання" як суспільний осуд. Це той механізм, що допоможе суспільству вплинути на цих людей, які заради себе нехтують здоров’ям і життям інших. Для тих, для кого бажання повернутись до дому і сходити на риболовлю важливіше за життя своєї чи й навіть чужої матері, батька, які перебувають в зоні ризику.

Детальніше про захист своїх прав можна прочитати в Telegram-каналі Дениса Головіна