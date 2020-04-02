Что грозит тем, кто бежал из обсервации, – объясняет адвокат

В Киеве из обсервации в гостинице "Казацкой" ушло более 60 туристов, а в других городах и селах люди, прибывающие из-за границы вместо добровольной домашней изоляции ходят в гости, активно общаются с друзьями. Как следствие, количество зараженных COVID-19 постоянно растет.

Возможно ли наказать "гривной" или заключить тех, кто подвергает окружающих опасности, – рассказывает 24 каналу адвокат, кандидат юридических наук Денис Головин.

Кому карантин, а кому отдых

Сюжет с бегством туристов из обсервации поразил безответственностью наших людей. С одной стороны, они полетели на отдых, когда многие страны уже начинали закрывать границы (по данным пограничников). С другой – после приезда в Украину еще и скрылись с места обсервации.

Что такое обсервация и место обсервации?Обсервация – наблюдение за человеком в течение инкубационного периода для определения потребности в дальнейшей госпитализации.

Обсерватор – специализированное учреждение здравоохранения, предназначено для госпитализации тех, кто изъявил желание покинуть территорию карантина, для обследования и проведения медицинского наблюдения за ними.

"13-го марта президент Владимир Зеленский обратился к украинцам с призывом вернуться в страну, в связи с надвигающейся эпидемией. Смотрю, каждый третий, вернувшийся на этом скандальном специально организованном рейсе, полетели из страны на Бали 13, 14, 15 марта", – написал в своем Facebook Арсен Аваков.

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Министр добавил, что туристы пренебрегли предупреждением, и просьбой не ехать.

О правилах изоляции в различных странах, смотрите здесь:

В мире бушует пандемия, а они решили через полмира в отпуск слетать – погуляли, сходили в СПА, рестораны, побыли пару недель на курорте и потребовали их возвращать! Это – свинство, не по закону, не по суду – по совести. Вы погуляли, а теперь хотите домой любой ценой, авось пронесет, и плевать вам на безопасность других,

– возмущается министр.

Те, кто бежал из автобусов и уклонился от обсервации уже получили административные протоколы или им их выпишут. Избежать наказания, убеждают в МВД, никому не удастся, ведь все граждане установлены. Для начала им грозит штраф до 17 000 гривен. Если у кого-то из пассажиров рейса будет обнаружен вирус – полиция примет решение о выдвижении обвинений в соответствии со ст. 325 УПК, которая предусматривает наказание вплоть до ареста и содержания под стражей до 3-х лет.

Такое наказание предусмотрено недавно принятыми изменениями в законы. Таким образом, в соответствии со статьей 325 Уголовного кодекса, если те или иные нарушения правил вызывают распространение заболевания, то виновники наказываются штрафом от 17 000 до 51 000 гривен или даже лишением свободы на срок до трех лет.

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Если же в результате таких нарушений гибнут люди или вызываются иные тяжкие последствия, тогда нарушителям грозит заключение от 5 до 8 лет.

Избежать наказания

Однако не все так однозначно с наказанием наших соотечественников. Так, адвокат Денис Головин отмечает, что согласно нашей Конституции каждому, кто на законных основаниях находится на территории Украины, гарантируется свобода передвижения, свободный выбор места жительства, право свободно оставлять территорию нашей страны, за исключением ограничений, устанавливаемых законом.

До сих пор в законодательстве четко не урегулированы основания и порядок принудительной обсервации, поскольку изложенное связано с фактическими ограничениями свободы гражданина,

– добавляет адвокат.

Сейчас на территории всего государства установлен карантин и введен режим чрезвычайной ситуации. По решению Кабмина все кто посещал страны или регионы с местной передачей вируса в обществе считаются такими, которые имели контакт с больным этой болезнью. Исключение составляют лишь водители, персонал грузового транспорта и экипажи судов и тому подобное.



Как будут наказывать за нарушение карантина / 24 канал

Поэтому, такие путешественники подлежат обязательной обсервации в течение 14 дней после пересечения государственной границы в специализированных учреждениях, которые определяются Киевской городской, областными государственными администрациями.

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Законом "О защите населения от инфекционных болезней" предусматривается, что для размещения человека в обсерватор, должны быть достаменно установлены контакты с больным. По постановлению КМУ, все, кто прибыл из карантинных стран считаются такими, которые находились в контакте с больными. То есть, факт контакта устанавливается законодательно, а не на основании медицинского исследования.

В то же время, Кодекс гражданской защиты Украины предусматривает введение ограничительных противоэпидемических мероприятий, обсервации и карантина. Действительно, именно законы не определяют порядок обсервации, а лишь устанавливают критерии для этого. Хотя, именно перечисленными законами предусмотрена возможность введения определенных ограничений,

– рассказывает Денис Головин.

Анализируя конституционную норму адвокат видит, что ограничение права свободного передвижения возможно лишь в условиях военного или чрезвычайного положения с указанием срока действия этого ограничения. В Украине введен режим чрезвычайной ситуации.

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По официальному комментарию премьер-министра Дениса Шмыгаля, режим чрезвычайной ситуации не ограничивает конституционные права граждан, а только консолидирует усилия для преодоления угрозы.

Итак, принудительная обсервациям в условиях режима чрезвычайной ситуации является незаконной. Поэтому, все штрафы, наложенные на людей, которые оставили место обсервации, логично являются незаконными,

– резюмирует адвокат.



Фото tk.media

По мнению Головина, законной обсервация будет лишь при двух условиях: первое – введение чрезвычайного положения; второе – при условии определения порядка размещения на обсервацию и органов, которые будут осуществлять действия по принудительному помещению граждан в обсерваторы. То есть принятие соответствующего нормативно-правового акта, даже не одного.

Однако тем, кому уже выписали штрафы за их обжалованием придется обращаться в суд. Для этого необходимо составить ходатайство, а профессионально это сможет сделать только хороший юрист, чьи услуги дешево априори не могут стоить. Поэтому, нежелающим быть в обсервации придется выбирать – платить немалый штраф или юристу, который будет представлять их в суде.

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В то же время, беглецам не стоит забывать о таком "наказании" как общественное осуждение. Это тот механизм, который поможет обществу повлиять на этих людей, которые ради себя пренебрегают здоровьем и жизнью других. Для тех, для кого желание вернуться домой и сходить на рыбалку важнее жизни своей или даже чужой матери, отца, находящихся в зоне риска.

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