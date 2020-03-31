Могут ли принудительно уволить с работы из-за карантина

По мнению экспертов каждый 30-й украинец во время карантина может потерять работу. Позволяет ли введение карантина и чрезвычайной ситуации принудительно увольнять работников, – узнавала журналистка 24 канала.

Кого могут уволить "по статье"

Из-за COVID-19 многие украинские бизнесмены вынуждены закрывать свое дело. Если еще неделю назад они надеялись, что карантин завершится 3 апреля и как-то удастся наверстать упущенное, то после его продления эти надежды развеялись.

Как следствие, руководству компаний приходится принимать непопулярные решения, в частности, увольнять работников. Кто-то из предпринимателей просит написать заявление по собственному желанию или по соглашению сторон, ну а тем, кто не желает этого делать угрожают увольнением по статье. Правда, не объясняют по какой именно. Мол, такое право они получили после введения в Украине карантина и режима чрезвычайной ситуации.

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Адвокат Андрей Мазалов отмечает, что в Кодексе законов о труде (Кзот) прописаны случаи, когда работника могут уволить по инициативе собственника предприятия.



Перед тем, как уходить с работы стоит все взвесить / Фото https://pixabay.com/

Речь идет о таких случаях:

изменения в организации производства и труда, в частности ликвидации, реорганизации, банкротства или перепрофилирования предприятия, учреждения, организации, сокращения численности или штата работников;

несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работе из-за недостаточной квалификации или состояния здоровья, которые препятствуют продолжению этой работы. Также в случае отказа в предоставлении допуска к гостайне или отмены допуска к ней, если исполнение возложенных на работника обязанностей требует такого доступа;

систематического неисполнения работником без уважительных причин обязанностей, возложенных на него трудовым договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если ранее применялись меры дисциплинарного или общественного взыскания;

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прогула (в том числе отсутствия на работе более 3 часов в течение рабочего дня) без уважительных причин;

отсутствие на работе более четырех месяцев подряд по причине временной нетрудоспособности, не считая отпуска по беременности и родах;

восстановление на работе работника, который ранее выполнял эту работу;

появления на работе в нетрезвом состоянии, в состоянии наркотического или токсического опьянения;

хищение по месту работы, в том числе мелкого имущества собственника. В таком случае должно быть решение суда, которое обрело законную силу, или постановление органа, в компетенцию которого входит наложение административного взыскания или применение мер общественного воздействия;

установление несоответствия работника занимаемой должности, на которую он принят, или выполняемой работе в течение срока испытания.

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Поэтому уволить работника по инициативе работодателя можно только по указанным в законе основаниям.

Карантин – не является основанием для увольнения, это всего лишь административные и медико-санитарные меры, применяемые для предотвращения распространения особо опасных инфекционных болезней. Это предусмотрено в законе "О защите населения от инфекционных болезней",

– отмечает Андрей Мазалов.

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Прогул или форс-мажор?

В Кзот, а также в постановлении Верховного Суда Украины понятие прогул сформулировано как отсутствие работника на работе более трех часов в течение рабочего дня.

Прогулом без уважительной причины считается:

самовольное использование работником без согласования с работодателем дней отгулов, очередного отпуска;

оставление работы до окончания срока трудового договора (при отсутствии права на его досрочное расторжение);

непредоставление работником письменного предупреждения работодателя об увольнении по собственному желанию и оставление работы до истечения двухнедельного срока с момента подачи соответствующего заявления.

Отсутствие работника на работе из уважительных причин не может считаться прогулом, а следовательно, и основанием для расторжения трудового договора. Законодательство о труде не содержит перечень причин отсутствия на работе, которые следует считать уважительными. В каждом отдельном случае их наличие или отсутствие определяет работодатель,

– объясняет адвокат.

В случае возникновения спора о законности увольнения, суд определяет были ли эти причины уважительными. Из опыта Андрея Мазалова, судебная практика признает уважительными причинами болезнь работника, даже если у него нет листка нетрудоспособности; опоздание на работу из-за аварии или пробки на дорогах; оказание помощи пострадавшим от несчастных случаев, и тому подобное.

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Специалисты по кадровому делу приходят к выводу, что понятие "уважительные причины отсутствия" и "форс-мажорные обстоятельства" соотносительные.

Что такое форс-мажор?

По украинскому законодательству форс-мажорными обстоятельствами являются чрезвычайные обстоятельства, объективно исключающие выполнение обязательств, предусмотренных условиями договора, обязанностей согласно законам и другим нормативным актам.

Следовательно, объявление карантина может быть признано уважительной причиной для отсутствия работника на работе.

Отсутствие работника на работе он может подтвердить своим письменным объяснением, показаниями коллег, соответствующим актом, составленным в произвольной форме непосредственным руководителем, с участием не менее двух других людей, которые являются свидетелями отсутствия на работе работника, относительно которого применяется освобождение,

– разъясняет Андрей Мазалов.

Следует отметить, что в случае возникновения спора и решения его в суде этих свидетелей вызывают в суд и допрашивают на заседании в качестве свидетелей.



Какая ответственность предусмотрена за нарушение карантина / Инфографика 24 канала

Однако, в связи с введенным карантином, ни один закон или иной нормативно-правовой акт Украины не предусматривает возможность отказать работнику работать по дистанционному графику без ущерба для работы.

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Заместитель председателя Нацполиции – начальник Главного следственного управления Максим Цуцкиридзе пояснил, что в случае незаконного увольнения работники могут обращаться на 102 или писать заявление в полицию по статье 172 Уголовного кодекса Украины "Грубое нарушение законодательства о труде".

Санкция статьи предусматривает штраф от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (34 000 – 51 000 гривен). Или лишение права занимать определенные должности. Также руководителей могут лишить права заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или наказать исправительными работами до двух лет,

– пояснил Максим Цуцкиридзе.

Замглавы Нацполиции добавил, Когда человека берут на работу и между ним и работодателем заключается договор, прописываются определенные условия. Работодатели не могут их ухудшать под предлогом карантина, иначе придется отвечать за такие действия.