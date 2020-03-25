Могут ли уменьшить зарплату из-за карантина, – мнение адвоката

Сегодня большинство бизнесменов, чтобы не обанкротиться, вынуждены что-то придумывать. Кто-то переориентирует производство, однако это могут сделать далеко не все, кто-то "режет" зарплаты работникам. Имеет ли право работодатель уменьшать зарплату, аргументируя это введением карантина, – объясняет адвокат Андрей Мазалов.

Зарплата во время карантина

Пандемия стала испытанием для экономик всех стран мира. Однако для Украины, которая последние годы жила в состоянии войны, коронавирус стал дополнительным тяжелым испытанием.

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Отечественным предпринимателям приходится идти на разные хитрости, чтобы не потерять дело. Спасая бизнес, руководители и владельцы компаний часто "жертвуют работниками".

Правда, есть предприятия, которым нынешняя ситуация только прибавила работы и увеличила прибыли. Однако и они, так сказать под шумок, пытаются обмануть работников и уменьшить их выплаты. Так имеет ли право работодатель уменьшить зарплату на время или из-за карантина – вопрос, который беспокоит многих.

Как замечает Андрей Мазалов, этот вопрос следует рассматривать с нескольких ракурсов:

первый – когда производство и труд не прекращается вовсе;

второй – когда сам работник инициирует свой перевод на неполный рабочий день;

третий – предприятие не работает вообще.

Работа продолжается

Вариант первый. Согласно закону "Об оплате труда", заработная плата – это вознаграждение, исчисленное, как правило, в денежном выражении, которое по трудовому договору работодатель выплачивает работнику за выполненную им работу. Размер зарплаты зависит от сложности и условий выполняемой работы, профессионально-деловых качеств работника, результатов его труда и хозяйственной деятельности предприятия.

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Собственник предприятия или уполномоченный им орган или физическое лицо – работодатель не имеют права в одностороннем порядке принимать решение по вопросам оплаты труда, ухудшающим условия, установленные законодательством, соглашениями, коллективными договорами,

– подчеркивает адвокат.

В то же время, Кодекс законов о труде (КЗоТ) допускает изменение существенных условий труда при продолжении работы по той же специальности, на то же должности в связи с изменениями в организации производства и труда. К существенным условиям труда законодатель относит, в частности, размер оплаты труда. Законодательная норма указывает на то, что об изменении следующих существенных условий работник должен быть уведомлен не позднее чем за 2 месяца.

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То есть, соответствующие изменения существенных условий могут происходить только в связи с изменениями в организации производства и труда. Уменьшение зарплаты не может быть обусловлено простым нежеланием или невозможностью выплачивать соответствующую зарплату, предусмотренную трудовым договором.

Неполный рабочий день

Вариант второй. В соответствии с КЗоТ Украины по договоренности между работником и руководством компании может устанавливаться неполный рабочий день или неделя. Этот момент работник и работодатель могут согласовать как при приеме на работу, так и позже. То есть если сотрудник хочет работать во время карантина, однако не имеет возможности в течение всего рабочего дня находиться на рабочем месте, по заявлению ему могут установить режим работы на условиях неполного рабочего времени.

По просьбе беременной женщины или женщины, имеющей детей в возрасте до 14 лет или ребенка инвалида, и тех, кто воспитывает малолетних детей без матери, работодатель обязан установить им неполное рабочее время. Для других категорий работников неполное рабочее время устанавливается по соглашению между работником и работодателем,

– объясняет Андрей Мазалов.

Оплата труда в этих случаях производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от выработки.

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Поскольку инициатором такого перевода является работник (что подтверждает заявление), предупреждать его об изменении существенных условий труда за 2 месяца не нужно. Он знакомится под подпись с приказом и начинает работать по новому графику с даты, которая указана в этом приказе.

Работа, которой нет

Вариант третий. Ситуацию, когда определенное время предприятие по объективным или субъективным причинам не работает, в трудовом законодательстве принято называть простоем.



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Согласно все тому же КЗоТ, время простоя не по вине работника оплачивается из расчета не ниже двух третей оклада. А за время простоя, когда возникла производственная ситуация, опасная для жизни или здоровья работника или для людей, которые его окружают, не по его вине, за ним сохраняется средний заработок.

В то же время, если в коллективном договоре предусмотрен больший размер оплаты в случае простоя, то она осуществляется в размере, предусмотренном этим документом. Законодательно не урегулирован также вопрос о том, где в этот период должны находиться работники: дома или на рабочих местах. Если простой имеет круглосуточный (недельный) характер, руководство компании должно в приказе аргументировать необходимость присутствия или отсутствия работника на работе.

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Поскольку статьей 113 КЗоТ Украины предусмотрена оплата именно времени простоя, то в случае, если простой длился не весь рабочий день, а лишь несколько часов, то они оплачиваются из расчета 2/3 установленного работнику оклада, а за оставшиеся часы начисляется зарплата в общем порядке. Так же будет оплачиваться работнику неполный рабочий день во время простоя. То есть, если предприятие не работает из-за введения карантина, тогда за работником сохраняется средний заработок. Не заплатить можно только в том случае, если простой возник по вине работника.

Если человек не работал не по своей вине, а работодатель ему не выплатил зарплату, то работник может обратиться в суд с иском о взыскании заработной платы, которая ему принадлежит, независимо от того, было ли осуществлено работодателем начисление таких выплат. Кстати, обратиться в суд с таким иском можно в любое время, поскольку временных ограничений в этом случае нет.