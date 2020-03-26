Как сохранить бизнес в условиях карантина: что уже делают предприниматели

Из-за пандемии коронавируса и карантина важно стимулировать бизнес. В первую очередь малый и средний бизнес, который пострадает больше всего.

Такое мнение 24 каналу высказал экономический эксперт Валерий Клочок.

Внимание Пережить карантин: как государство может поддержать украинский бизнес

Пострадает бизнес, условно говоря, прикладной. Торговля на рынках, магазины, развлечения, транспортный бизнес. Но сфера услуг останется. Люди все равно будут тратить деньги на закупку различных товаров и услуг. Впрочем теперь больше заказывают онлайн. Эта сфера – онлайн-продажа будет очень развиваться. И это дополнительные рабочие места,

– рассказывает Валерий Клочок.

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Поэтому, по его мнению, властям необходимо уменьшить налоги для предпринимателей и подумать, как сохранить бизнес путем предоставления преференций в отношении неуплаты за арендованные помещения. Частично Верховная Рада это сделала, приняв закон о неуплате единого социального взноса.

Властям нужно подумать о поддержке бизнеса онлайн. Нужны дополнительные законодательные механизмы. Рынок быстро сориентируется. Самая большая проблема для бизнеса – необходимость уплаты налогов за наемных работников. Если власть поможет, то рабочие места сохранятся,

– убежден Клочок.

Эксперт добавляет: до кризиса неоправданно выросла арендная плата в Киеве. И теперь предприниматели переводят офисы в онлайн. Поэтому, очевидно, снизятся цены на аренду помещений. К тому же, многие украинцы вернулись из западных стран и теперь будут работать здесь, но за меньшую зарплату. Это все оживит рынок и даст толчок экономике.

"Мы сейчас в выгодном положении, на старте. Нужно государству немного помочь", – подчеркивает Валерий Клочок.

Какую поддержку бизнесу сейчас предлагает государство

Бизнес не будет платить налог на землю и недвижимость до 30 апреля 2020 года.

Украинцы не будут платить штрафы и пеню за просрочки выплат по потребительским кредитам до 30 апреля 2020 года.

ФЛП и лиц, осуществляющих независимую профессиональную деятельность (ученых, артистов, преподавателей, адвокатов, нотариусов и т. п.) освободили от уплаты единого социального взноса до 30 апреля 2020 года. В этот период за несвоевременную или неполную уплату ЕСВ не будут штрафовать.

До 31 мая 2020 года не будут штрафовать за нарушение налогового законодательства (кроме тех случаев, когда речь идет о нарушении долгосрочных договоров страхования жизни и негосударственных пенсий).

Налогоплательщикам не будут начислять пеню. Начисленная, но не уплаченная за этот период пеня будет списана.

Временно будет действовать мораторий на проведение документальных и фактических проверок бизнеса. Проверки, которые были начаты до 18 марта 2020 года и до сих пор незавершенные, временно останавливаются.

Срок подачи годовой декларации об имуществе и доходах продлили.

До 1 июля украинцы не будут платить пеню за несвоевременную оплату коммунальных услуг.



Какие финансовые облегчения действуют на время карантина / Инфографика 24 канала