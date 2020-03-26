Як зберегти бізнес в умовах карантину: що вже роблять підприємці

Через пандемію коронавірусу і карантин важливо стимулювати бізнес. У першу чергу малий і середній бізнес, який постраждає найбільше.

Таку думку 24 каналу висловив економічний експерт Валерій Клочок.

Увага Пережити карантин: як держава може підтримати український бізнес

Постраждає бізнес, умовно кажучи, прикладний. Торгівля на ринках, магазини, розваги, транспортний бізнес. Але сфера послуг залишиться. Люди все одно витрачатимуть гроші на закупівлю різних товарів і послуг. Утім тепер більше замовляють онлайн. Ця сфера – онлайн-продаж дуже розвиватиметься. І це додаткові робочі місця,

– розповідає Валерій Клочок.

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Тому, на його переконання, владі необхідно зменшити податки для підприємців і подумати, як зберегти бізнес шляхом надання преференцій щодо несплати за орендовані приміщення. Частково Верховна Рада це зробила, ухваливши закон про несплату єдиного соціального внеску.

Владі треба подумати про підтримку бізнесу онлайн. Потрібні додаткові законодавчі механізми. Ринок швидко зорієнтується. Найбільша проблема для бізнесу – необхідність сплати податків за найманих працівників. Якщо влада допоможе, то робочі місця збережуться,

– переконаний Клочок.

Експерт додає: до кризи невиправдано зросла орендна плата в Києві. І тепер підприємці переводять офіси онлайн. Тому, вочевидь, знизяться ціни на оренду приміщень. До того ж, багато українців повернулися із західних країн і тепер працюватимуть тут, але за меншу заплату. Це все оживить ринок і дасть поштовх економіці.

"Ми зараз у вигідному положенні, на старті. Треба державі трохи допомогти", – підкреслює Валерій Клочок.

Яку підтримку бізнесу зараз пропонує держава

Бізнес не платитиме податок на землю та нерухомість до 30 квітня 2020 року.

Українці не платитимуть штрафи і пеню за прострочення виплат за споживчими кредитами до 30 квітня 2020 року.

ФОПів та осіб, які здійснюють незалежну професійну діяльність (науковців, артистів, викладачів, адвокатів, нотаріусів тощо) звільнили від сплати єдиного соціального внеску до 30 квітня 2020 року. У цей період за несвоєчасну або неповну сплату ЄСВ не штрафуватимуть.

До 31 травня 2020 року не штрафуватимуть за порушення податкового законодавства (крім тих випадків, коли ідеться про порушення довгострокових договорів про страхування життя та недержавних пенсій).

Платникам податків не нараховуватимуть пеню. Нарахована, але не сплачена за цей період пеня буде списана.

Тимчасово діятиме мораторій на проведення документальних та фактичних перевірок бізнесу. Перевірки, які були розпочаті до 18 березня 2020 року і досі незавершені, тимчасово зупиняються.

Термін подання річної декларації про майно і доходи продовжили.

До 1 липня українці не платитимуть пеню за несвоєчасну оплату комунальних послуг.



Які фінансові полегшення діють на час карантину / Інфографіка 24 каналу