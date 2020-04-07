Госпитализация детей и COVID-19: могут ли родители тоже лечь в больницу

Сейчас в наших больницах находится больше 30 детей с COVID-19. Ежедневно количество маленьких украинцев, которые заболели и нуждаются в госпитализации только увеличивается. Конечно, родители хотят постоянно находиться рядом с больными, однако не всегда им это позволяют врачи. Есть ли право у родителей ложиться в больницу вместе с ребенком, – разбиралась журналист 24 канала.

Европейская практика

Если еще несколько недель назад считалось, что дети почти не болеют COVID-19, то последние статистические данные опровергают эту информацию – дети тоже болеет. К сожалению, течение болезни часто не является легким. Некоторых даже приходится госпитализировать.

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И тогда родители сталкиваются с отказами врачей, которые убеждены, что мама или папа не должны быть рядом с ребенком пока он в больнице. Хотя для маленького пациента остаться самому в чужих стенах – является настоящим стрессом. Что, как известно, не способствует более быстрому выздоровлению. Однако у врачей свой взгляд на этот вопрос, поэтому часто они отказывают родителям. Мол, в больнице нет места еще и для взрослых. Их банально некуда класть, потому что койко-место предусмотрено только для больного ребенка.

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Вопрос не только в отсутствии места. Еще одна причина, по которой врачи часто выгоняют родителей из больницы – убеждение в том, что больным ребенком должны заниматься медики, а родственники здесь лишние, ведь они только мешают врачам и разносят инфекции. Такого мнения часто придерживаются врачи "старой закалки".

В то же время, большинство их европейских коллег однозначно поддерживают необходимость совместного пребывания в больнице с ребенком до 14 лет ее матери или одного из законных представителей при стационарном лечении такого ребенка.

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Кстати, право детей на то, чтобы родители находились у них без ограничений является ключевой частью лечения в больнице и закреплено в одном из первых пунктов Европейской хартии прав ребенка, находящегося в больнице. Это – этическая норма, на которую ориентируются национальные системы здравоохранения, что беспокоятся о детях и выполняют Конвенцию о правах ребенка. Право ребенка на то, чтобы его близкие родственники всегда находились возле него содержит случаи, когда он вероятно будет нуждаться в своих маме или папе. Например, в ночное время, когда ребенок может проснуться или во время лечения или проведения диагностики без или с использованием местной анестезии, с или без использования успокоительных средств и тому подобное.

Во многих странах мира родители считаются – главным лекарством для больных детей. К примеру, в Кливленде (США) родным даже позволяют заходить в операционную. Там даже разрешается отцу или маме занести ребенка на руках и положить на операционный стол. По мнению местных анестезиологов лучше, когда ребенок спокойно уснет на операционном столе после чего его начнут оперировать.



Когда родители рядом и дети счастливее и меньше болеют / Фото 24 канал

Справедливости ради стоит сказать, что в некоторых украинских больницах тоже практикуют присутствие родителей рядом с ребенком. Кто-то в этом направлении смотрит на другие страны, а кто-то из-за банальной нехватки младшего медицинского персонала. Ведь мамы и папы присмотрят за ребенком отнюдь не хуже медсестер. Правда, в большинстве больниц родным все же отказывают.

Госпитализация во время карантина

Адвокат, управляющий партнер ЮФ "Горецкий и Партнеры", Олег Горецкий отмечает, что постановлением КМУ "О предотвращении распространения на территории Украины острой респираторной болезни COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2" с 12 марта по 24 апреля 2020 года на всей территории Украины установлен карантин. Согласно этому документу Министерство здравоохранения издало приказ, которым установлено, что учреждения здравоохранения не прекратят свою деятельность, но им необходимо принять некоторые меры.

Медицинские учреждения во время карантина должны:

обеспечить временное прекращение плановых госпитализаций пациентов;

принять меры по увеличению доли медицинской помощи, которые предоставляются при оказании медицинской помощи с использованием средств дистанционной связи для обмена информацией в электронной форме;

обеспечить прием пациентов, у которых есть признаки острого респираторного заболевания в отдельных помещениях с соблюдением требований инфекционного контроля;

обеспечить предоставление экстренной медицинской помощи в полном объеме.

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Также установлено, что в учреждениях здравоохранения не должны прекращаться срочные и неотложные плановые госпитализации и плановые операции, связанные с:

оказанием медицинской помощи из-за осложненного течения беременности и родов;

оказанием медицинской помощи беременным, роженицам, новорожденным;

оказанием медицинской помощи в специализированных отделениях учреждений здравоохранения больным онкологическими заболеваниями;

оказанием паллиативной медицинской помощи в стационарных условиях; другими неотложными и срочными мерами по госпитализации и плановым операциям, когда их перенос (отсрочка) несет серьезный риск для жизни.



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То есть, учреждения здравоохранения продолжают работать в обычном режиме, но установлены ограничения для посещения заведений.

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Если же заболел ребенок, то необходимо сначала обратиться к семейному врачу, который предоставит квалификационную консультацию и определит процедуру лечения больного. В случае обострения ситуации будут применяться соответствующие меры, предусмотренные приказами Минздрава.

По закону "О здравоохранении" при стационарном лечении детей до 6 лет или тяжелобольных старшего возраста, которые по заключению врачей требуют ухода матери или других членов семьи предоставляется возможность находиться с ребенком в больнице с обеспечением бесплатного питания и условий для проживания и выплатой пособий по социальному страхованию в установленном порядке,

– отмечает Олег Горецкий

Однако предоставляется возможность – понятие, которое позволяет врачам по собственному усмотрению решать позволить родителям быть рядом с ребенком или нет. Поэтому в этом вопросе лучше апеллировать к Европейской хартии по правам ребенка и Конвенции о правах ребенка.