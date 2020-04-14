Глава УПЦ МП заявив, що на Великдень служба у храмах буде: відеозвернення

Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрій заявив, що Великодні служби у храмах будуть. А українці зможуть потрапити на них, попри карантинні обмеження. Однак стоятимуть віряни на вулиці.

Про формат святкування Великодня у церквах УПЦ МП розповів у ютубі її глава.

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Він зазначив, що цього року свято Святої Пасхи через пандемію коронавірусу у світі – особливе.

Сповіщаю вас, дорогі брати і сестри, що у храмах пасхальні богослужіння будуть звершуватися,

– зазначив митрополит Онуфрій.

За його словами, ті віряни, які прийдуть на службу, стоятимуть та молитимуться на вулиці. Вони дотримуватимуться усіх необхідних санітарних норм.

Митрополит додав, що ті, хто через хворобу або з інших причин залишиться вдома на Великдень, зможуть побачити службу по телебаченню.

Звернення митрополита Онуфрія щодо Великодніх служб: дивіться відео

Дотримання карантину у церквах України: основне

Через карантин парафіян закликали не збиратися на спільне освячення лози у Вербну неділю 12 квітня.

у Вербну неділю 12 квітня. Однак у певних храмах, зокрема у Рівному та Чернівцях, фіксувалися натовпи людей.

В Офісі Президента наголошували, що наразі не можна говорити про пом’якшення карантинних обмежень. Адже існує загроза скупчення людей на Великдень. Крім того, чимало українців повертаються додому на святкування.

Адже існує загроза скупчення людей на Великдень. Крім того, чимало українців повертаються додому на святкування. У Києво-Печерській лаврі підтвердили понад 90 випадків зараження СOVID-19. Він недуги померли двоє людей. Святиню закрили на карантин.

Як Церква рекомендує святкувати Великдень

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У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.







Які обмеження діють сьогодні в Україні у зв'язку з карантином / Інфографіка 24 каналу