Ігнорування карантину на Великдень: серйозні наслідки, які загрожують українцям

Цей та наступний тиждень для нашої країни є вирішальними у протистоянні поширенню коронавірусу COVID-19. Тільки від нас зараз залежить, чи зможемо ми подолати інфекцію у мінімальні строки і з мінімальними втратами – як людськими, так і економічними.

Карантинні заходи в Україні тривають вже понад місяць. Вони дають свої результати, на відміну від Росії, де так і не ввели карантин. Без зловтішання: там зараз щодня фіксують понад 2 тисячі нових хворих. З кожним днем ця цифра тільки збільшується.

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Можна сказати, що російська влада робить ритуальне самогубство. Вони так і не ввели жорстких обмежень, але зупинили усю економіку. Тобто взяли усе найгірше з усіх практик у світі.

На щастя ми живемо не "за парєбріком". Карантин в Україні ввели давно. Кількість контактів між людьми обмежена, отже вірус поширюється в рази повільніше. Ба більше, вже декілька днів ми спостерігаємо таку тенденцію: кількість тих, хто одужав, перевищує кількість померлих.

Якщо ми й надалі продовжуватимемо дотримуватись умов карантину, кількість нових хворих буде зменшуватись. І коли дійде до нуля, ще через 2 – 3 тижні одужають усі. Так ми і подолаємо інфекцію, орієнтовно десь за 2-3 місяці.

Але цього може не трапитись, якщо зараз ми усі не наберемося терпіння і розуму. І, на жаль, є підстави вважати, що не наберемося. Ось статистика захворювань у Києві за 12 квітня: за добу зафіксували 79 випадків, з них 63 – у Києво-Печерській лаврі.

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Настоятель святині Павло у тяжкому стані лежить в Олександрівській лікарні. А ще місяць тому він запевняв, що Києво-Печерська лавра не буде закриватись. Багато вірян, прислухались до цих слів і продовжили ходити до церков.

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Результат закономірний: там понад 90 підтверджених випадків інфікування коронавірусом. Ба більше, два монахи вже померли. У підсумку лавру таки закрили на карантин. А служителі святині масово потрапляють до Олександрівської лікарні.

Довідка. У Києво-Печерській лаврі помер другий монах, але обставини його смерті ще не повідомили. Разом з тим у лаврі, яка перебуває під протекторатом РПЦ, не хочуть говорити про коронавірус та стверджують, що монах архімандрит Нектарів помер не від COVID-19.

Найстрашніше у цій ситуації, що ніхто з московської церкви досі не закликав своїх вірян утриматись від відвідин храмів. Навіть зараз. І ці вихідні, напередодні Великодня, показали: віряни ходять і причащаються, збираються під стінами церков. І не зважають на заклики влади.

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Ви можете сказати, що обирати – ризикувати життям чи ні – це право кожного. Ну, вірять люди, що вищі сили їх захистять, а якщо і не захистять, то не бояться вони смерті. Може й так.

Але проблема в тому, що ви підете до церкви причащатися, а за два тижні ляжете у лікарню і займете місце поліцейського, який мав бути на вулиці і охороняти ваш спокій. Чи продавця магазину, який працював, щоб вам було що їсти. Чи аптекаря, який продавав вам ліки. Чи лікаря швидкої, чи військового. Усі ці люди продовжують нести свою службу заради вас.

Але і це не все. Перед тим, як ви потрапите до лікарні, ви підете в той же магазин, або в аптеку, прийдете додому. І встигнете інфікувати ще кількох людей, які теж сходять в магазин та аптеку. Після цього стримати поширення вірусу буде вже неможливо.

Міністерство охорони здоров'я, спільно з поліцією і СБУ, роблять зараз колосальну роботу. Кожен випадок зареєстрованого захворювання вони розслідують і встановлюють усіх осіб, які контактували з хворим. І відправляють усіх на карантин.

Сьогодні на вимушеній самоізоляції перебувають понад 50 тисяч українців, поки що здорових. Просто є високий ризик, що вони є носіями хвороби, яка себе ще не проявила. Тому вони сидять вдома, аби нікого не інфікувати.

Саме ці заходи допомагають уникнути стрімкого поширення вірусу. І це працює, бо якби не працювало – за місяць ми мали б не 10 смертей на день, як зараз, а сотні. Як це і було в Італії через місяць після виявлення першого випадку захворювання.

Довідка. За останню добу в Україні підтвердили нові 325 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Відтак, станом на 13 квітня загальне число хворих становить – 3 102. Внаслідок ускладнення COVID-19 померли майже сотня українців, з них 47 чоловіків та 46 жінок.

Пам'ятайте, шановні громадяни, як тільки ви йдете в церкву, ви зводите нанівець усю роботу лікарів і правоохоронців. Адже встановити зв'язки між усіма, хто був там поруч з вами, просто неможливо. Ви і самі дізнаєтесь про хворобу через тиждень чи навіть два.



Чому карантин – це важливо / Інфографіка 24 каналу

Ці тижні – це дні великого християнського свята, Великодня. Традиційно тисячі українців йдуть на службу в храми. Але цього року треба утриматись. Пожертвувати своєю духовною потребою, і у такий спосіб проявити свою християнську любов до усієї країни і цілого світу.

Сьогодні уряд зробив усе, що міг, аби опанувати інфекцію. Результати є. Тож вже за 3 – 4 тижні перші обмеження почнуть знімати. Адже кількість хворих зменшуватиметься. Але якщо ви підете до церкви на Великдень, якраз через два тижні є великий ризик, що захворієте вже ви.

Таких людей можуть бути тисячі, трапиться це миттєво і саме в той момент, коли усі почнуть виходити зі свого дому. А це, як ви розумієте, матиме ефект бомби, яка вибухнула. Бомби, хвилю від якої стримати не зможе ніхто.

Які будуть наслідки? По-перше, захворіють десятки, а то і сотні тисяч. У підсумку – тисячі, а то і десятки тисяч помруть. По-друге, виявиться, що усі наші карантинні обмеження і економічні втрати були марними. Тож ще раз прошу усіх вірян напередодні справді великого християнського свята: подумайте добре, що для вас важливіше. Дотримання обряду чи все ж християнська любов до ближнього свого?

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А усіх, кому сказане мною і так здається очевидним, я дуже прошу: подзвоніть своїм друзями, знайомим та родичам та попросіть не ходити до церкви цього року. Знаєте, я теж маю віру. І вірю, що цього разу ми усі зможемо проявити високий рівень громадянської свідомості і переможемо інфекцію.