Як освятити лозу та пасхальні кошики вдома: поради УГКЦ
Через епідеміню коронавірусу в Україні посилили карантин, а влада щоразу закликає залишатися вдома. Українська греко-католицька церква дала поради щодо освячення лози та пасхального кошика на Великдень у домашніх умовах.
Глава УГКЦ Святослав нагадав, що у квітневу неділю віряни освячують лозу, а у Великодню неділю – пасхальні кошики, повідомляє пресслужба церкви.
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"Проте цього року, з огляду на надзвичайні обставини, просимо не приносити їх на освячення саме до храму. Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у своїх домівках", – наголосив глава УГКЦ.
Поради щодо освячення лози та пасхального кошика від блаженнішого Святослава:
- Освячення можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.
- У разі неможливості брати участі в трансляції богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити і лозу, і пасхальні страви.
Зверніть увагу! 24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві – посилання тут.
За словами священнослужителя, лоза та кошики будуть освячені "силою і діянням Святого Духа та особливим наміром і молитвою церкви".
Тож навіть в умовах суворих санітарних обмежень у такий спосіб ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння,
– запевнив блаженніший Святослав.
Окремо глава УГКЦ звернувся до священнослужителів з проханням не порушувати карантин та суворо дотримуватися правил.
Як Церква рекомендує святкувати Великдень
- УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
- Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
- УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
- У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.
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