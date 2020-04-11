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      Як освятити лозу та пасхальні кошики вдома: поради УГКЦ

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      Як освятити пасхальні кошики та лозу самостійно / 24 канал

      Через епідеміню коронавірусу в Україні посилили карантин, а влада щоразу закликає залишатися вдома. Українська греко-католицька церква дала поради щодо освячення лози та пасхального кошика на Великдень у домашніх умовах.

      Глава УГКЦ Святослав нагадав, що у квітневу неділю віряни освячують лозу, а у Великодню неділю – пасхальні кошики, повідомляє пресслужба церкви.

      Дізнайтеся більше Вербна неділя: як українцям святкувати в умовах карантину

      "Проте цього року, з огляду на надзвичайні обставини, просимо не приносити їх на освячення саме до храму. Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у своїх домівках", – наголосив глава УГКЦ.

      Поради щодо освячення лози та пасхального кошика від блаженнішого Святослава:

      1. Освячення можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення.
      2. У разі неможливості брати участі в трансляції богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити і лозу, і пасхальні страви.

      Зверніть увагу! 24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві – посилання тут.

      За словами священнослужителя, лоза та кошики будуть освячені "силою і діянням Святого Духа та особливим наміром і молитвою церкви".

      Тож навіть в умовах суворих санітарних обмежень у такий спосіб ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння,
      – запевнив блаженніший Святослав.

      Окремо глава УГКЦ звернувся до священнослужителів з проханням не порушувати карантин та суворо дотримуватися правил.

      Як Церква рекомендує святкувати Великдень

      • УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.
      • Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.
      • УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.
      • У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.

      заборона карантин обмеження коронавірус україна
      Обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Карантин в Україні 2020 Великдень Релігія Коронавірус COVID-19 Коронавірус в Україні Святослав Шевчук УГКЦ Новини України
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