Як освятити лозу та пасхальні кошики вдома: поради УГКЦ

Через епідеміню коронавірусу в Україні посилили карантин, а влада щоразу закликає залишатися вдома. Українська греко-католицька церква дала поради щодо освячення лози та пасхального кошика на Великдень у домашніх умовах.

Глава УГКЦ Святослав нагадав, що у квітневу неділю віряни освячують лозу, а у Великодню неділю – пасхальні кошики, повідомляє пресслужба церкви.

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"Проте цього року, з огляду на надзвичайні обставини, просимо не приносити їх на освячення саме до храму. Ви зможете освятити і лозу, і пасхальні кошики у своїх домівках", – наголосив глава УГКЦ.

Поради щодо освячення лози та пасхального кошика від блаженнішого Святослава:

Освячення можливе за допомогою прямих трансляцій молитви для їх благословення. У разі неможливості брати участі в трансляції богослужіння, батько родини сам може свяченою водою покропити і лозу, і пасхальні страви.

Зверніть увагу! 24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві – посилання тут.

За словами священнослужителя, лоза та кошики будуть освячені "силою і діянням Святого Духа та особливим наміром і молитвою церкви".

Тож навіть в умовах суворих санітарних обмежень у такий спосіб ви зможете гідно відсвяткувати свято Христового Воскресіння,

– запевнив блаженніший Святослав.

Окремо глава УГКЦ звернувся до священнослужителів з проханням не порушувати карантин та суворо дотримуватися правил.

Як Церква рекомендує святкувати Великдень

УГКЦ та ПЦУ закликають людей залишатись вдома та подивитись літургію онлайн.

Вдома можна прочитати молитву і покропити пасхальні страви свяченою йорданською водою.

УГКЦ проголосила диспензу, яка стосується обов'язку вірян у час великоднього посту приступати до таїнств причастя і сповіді.

У Патріаршому Соборі Воскресіння Христового УГКЦ освячуватимуть великодні страви з дотриманням усіх норм на вулиці упродовж суботи.



Обмеження через карантин в Україні / Інфографіка 24 каналу