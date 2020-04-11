Как освятить лозу и пасхальные корзины дома: советы УГКЦ
Из-за эпидемии коронавируса в Украине усилили карантин, а власть каждый раз призывает оставаться дома. Украинская греко-католическая церковь дала советы по освящению лозы и пасхальной корзины на Пасху в домашних условиях.
Глава УГКЦ Святослав напомнил, что в апрельское воскресенье верующие освящают лозу, а в Пасхальное воскресенье – пасхальные корзины, сообщает пресс-служба церкви.
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"Однако в этом году, учитывая чрезвычайные обстоятельства, просим не приносить их на освящение именно в храм. Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в своих домах", – подчеркнул глава УГКЦ.
Советы по освящения лозы и пасхальной корзины от Блаженнейшего Святослава:
- Освящение возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения.
- В случае невозможности участвовать в трансляции богослужения, отец семейства сам может святой водой окропить и лозу, и пасхальные блюда.
Обратите внимание! 24 канал будет транслировать литургию из Патриаршего собора УГКЦ в Киеве – ссылки здесь.
По словам священнослужителя, лоза и корзины будут освящены "силой и действием Святого Духа и особым намерением и молитвой церкви".
Поэтому даже в условиях суровых санитарных ограничений таким образом вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова,
– заверил Блаженнейший Святослав.
Отдельно глава УГКЦ обратился к священнослужителям с просьбой не нарушать карантин и строго соблюдать правила.
Как Церковь рекомендует праздновать Пасху
- УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
- Дома можно прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой иорданской водой.
- УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам прочесть и исповеди.
- В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будет освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.
Ограничения из-за карантина в Украине / Инфографика 24 канала
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