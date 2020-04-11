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      Как освятить лозу и пасхальные корзины дома: советы УГКЦ

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      Как освятить пасхальные корзины и лозу самостоятельно / 24 канал

      Из-за эпидемии коронавируса в Украине усилили карантин, а власть каждый раз призывает оставаться дома. Украинская греко-католическая церковь дала советы по освящению лозы и пасхальной корзины на Пасху в домашних условиях.

      Глава УГКЦ Святослав напомнил, что в апрельское воскресенье верующие освящают лозу, а в Пасхальное воскресенье – пасхальные корзины, сообщает пресс-служба церкви.

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      "Однако в этом году, учитывая чрезвычайные обстоятельства, просим не приносить их на освящение именно в храм. Вы сможете освятить и лозу, и пасхальные корзины в своих домах", – подчеркнул глава УГКЦ.

      Советы по освящения лозы и пасхальной корзины от Блаженнейшего Святослава:

      1. Освящение возможно с помощью прямых трансляций молитвы для их благословения.
      2. В случае невозможности участвовать в трансляции богослужения, отец семейства сам может святой водой окропить и лозу, и пасхальные блюда.

      Обратите внимание! 24 канал будет транслировать литургию из Патриаршего собора УГКЦ в Киеве – ссылки здесь.

      По словам священнослужителя, лоза и корзины будут освящены "силой и действием Святого Духа и особым намерением и молитвой церкви".

      Поэтому даже в условиях суровых санитарных ограничений таким образом вы сможете достойно отпраздновать праздник Воскресения Христова,
      – заверил Блаженнейший Святослав.

      Отдельно глава УГКЦ обратился к священнослужителям с просьбой не нарушать карантин и строго соблюдать правила.

      Как Церковь рекомендует праздновать Пасху

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
      • Дома можно прочитать молитву и окропить пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • УГКЦ провозгласила диспенсацию, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам прочесть и исповеди.
      • В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будет освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.

      заборона карантин обмеження коронавірус україна
      Ограничения из-за карантина в Украине / Инфографика 24 канала

      Автор: Анастасия Зазуляк
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Пасха Религия Святослав Шевчук УГКЦ
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