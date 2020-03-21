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      24 канал будет транслировать литургию с Патриаршего собора УГКЦ в Киеве

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      В воскресенье, 22 марта, львовяне смогут смотреть на 24 канале прямую трансляцию из Патриаршего собора Воскресения Христова УГКЦ в Киеве.

      Из-за вспышки коронавируса в Украине и мире Украинская греко-католическая церковь приглашает своих верующих к воскресной литургии в режиме онлайн.

      Обратите внимание На время карантина УГКЦ позволила не целовать иконы и слушать службу из дома

      Жители Львова смогут смотреть литургию 22 марта в 11:00 на 24 канале.

      Ранее глава Украинской греко-католической церкви Святослав призвал пожилых людей и людей с детьми отдать предпочтение домашней молитве. Кроме этого из-за эпидемии коронавируса верующим позволяется не целовать иконы.

      коронавірус
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      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Коронавирус Covid-19 Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости Украины УГКЦ
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