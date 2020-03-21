24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві

У неділю, 22 березня, львів'яни зможуть дивитись на 24 каналі пряму трансляцію із Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

Через спалах коронавірусу в Україні та світі Українська греко-католицька церква запрошує своїх вірян до недільної літургії у режимі онлайн.

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Жителі Львова зможуть дивитись літургію 22 березня о 11:00 на 24 каналі.

Раніше глава Української греко-католицької церкви Святослав закликав людей похилого віку та людей з дітьми надати перевагу домашній молитві. Окрім цього через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.



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