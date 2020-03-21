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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 НАДЗВИЧАЙНИЙ СТАН В УКРАЇНІ 2020

      24 канал транслюватиме літургію з Патріаршого собору УГКЦ у Києві

      - Читать новость на русском
      Онлайн-трансляція з Патріаршого собору / kyivsobor.ugcc.org.ua

      У неділю, 22 березня, львів'яни зможуть дивитись на 24 каналі пряму трансляцію із Патріаршого собору Воскресіння Христового УГКЦ у Києві.

      Через спалах коронавірусу в Україні та світі Українська греко-католицька церква запрошує своїх вірян до недільної літургії у режимі онлайн.

      Зверніть увагу На час карантину УГКЦ дозволила не цілувати ікони і слухати службу з дому

      Жителі Львова зможуть дивитись літургію 22 березня о 11:00 на 24 каналі. 

      Раніше глава Української греко-католицької церкви Святослав закликав людей похилого віку та людей з дітьми надати перевагу домашній молитві. Окрім цього через епідемію коронавірусу вірянам дозволяється не цілувати ікони.

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      Автор: Юлія Гілей
      Теги: Новини України Коронавірус Covid-19 Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 УГКЦ
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