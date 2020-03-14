Через коронавірус УГКЦ запрошує до літургії онлайн

Українська греко-католицька церква запрошує своїх вірян до недільної літургії у режимі онлайн. Рішення про проведення недільної молитви у такому форматі ухвалене через епідемію коронавірусу та рішення урядів різних країн щодо упередження поширенню вірусу.

Віряни Церкви та усі охочі у неділю зможуть молитися у режимі онлайн, повідомляє Інформаційний ресурс УГКЦ.

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Трансляцію будуть вести з Патріаршого собору Воскресіння Христового у Києві. Вона розпочнеться об 11 годині 15 березня.

Зауважуємо, що літургія онлайн є тільки пропозицією для тих, хто у зв'язку з різними причинами не зможе прийти на Службу Божу до свого храму,

– наголосили в УГКЦ.



Анонс літургії УГКЦ онлайн / фото: Інформаційний ресурс Української греко-католицької церкви

До яких ще кроків вдалася УГКЦ на час карантину?Раніше глава Української греко-католицької церкви Святослав заявив, що через епідемію коронавірусу вірянам дозволять не цілувати ікони. Крім того, дозволено слухати службу з дому.