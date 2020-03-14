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      Из-за коронавируса УГКЦ приглашает к литургии онлайн

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      Украинская греко-католическая церковь приглашает своих верующих к воскресной литургии в режиме онлайн. Решение о проведении воскресной молитвы в таком формате принято из-за эпидемии коронавируса и решения правительств разных стран по предотвращению распространения вируса.

      Верующие Церкви и все желающие в воскресенье смогут молиться в режиме онлайн, сообщает Информационный ресурс УГКЦ.

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      Трансляцию будут вести из Патриаршего собора Воскресения Христова в Киеве. Она начнется в 11:00 15 марта.

      Отмечаем, что литургия онлайн является только предложением для тех, кто в связи с различными причинами не сможет прийти на Литургию в свой храм,
      – подчеркнули в УГКЦ.


      Анонс литургии УГКЦ онлайн / фото: Информационный ресурс Украинской греко-католической церкви

      К каким еще шагам прибегла УГКЦ на время карантина?Ранее глава Украинской греко-католической церкви Святослав заявил, что из-за эпидемии коронавируса верующим позволят не целовать иконы. Кроме того, разрешено слушать службу из дома. 

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      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Карантин в Украине 2020 Коронавирус в Украине Коронавирус Covid-19 Религия УГКЦ Новости Украины
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