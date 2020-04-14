Глава УПЦ МП заявил, что на Пасху служба в храмах будет: видеообращение
Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что пасхальные службы в храмах будут. А украинцы смогут попасть на них, несмотря на карантин. Однако стоять верующие будут на улице.
О формате празднования Пасхи в церквях УПЦ МП рассказал на ютубе ее глава.
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Он отметил, что в этом году праздник Святой Пасхи из-за пандемии коронавируса в мире – особенный.
Сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться,
– отметил митрополит Онуфрий.
По его словам, те верующие, которые придут на службу, будут стоять и молиться на улице. Они будут придерживаться всех необходимых санитарных норм.
Митрополит добавил, что те, кто из-за болезни или по другим причинам останутся дома на Пасху, смогут увидеть службу по телевидению.
Обращение митрополита Онуфрия насчет Пасхальных служб: смотрите видео
Соблюдение карантина в церквях Украины: основное
- Из-за карантина прихожан призвали не собираться на совместное освящение лозы в Вербное воскресенье 12 апреля.
- Однако в определенных храмах, в частности в Киеве и Черновцах, фиксировались толпы людей.
- В Офисе Президента отмечали, что пока нельзя говорить о смягчении карантина. Ведь существует угроза скопления людей на Пасху. Кроме того, много украинцев возвращаются домой на празднование.
- В Киево-Печерской лавре подтвердили более 90 случаев заражения СOVID-19. Он недуга умерли два человека. Святыню закрыли на карантин.
Как церковь рекомендует праздновать Пасху
- УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
- Дома можно прочитать молитву и рокропить пасхальные блюда святой иорданской водой.
- УГКЦ провозгласила диспензу, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
- В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.
Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала
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