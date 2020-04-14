17:30
14 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА ПОЖАР В ЧЕРНОБЫЛЬСКОЙ ЗОНЕ

      Глава УПЦ МП заявил, что на Пасху служба в храмах будет: видеообращение

      - Читати новину українською
      Митрополит Онуфрий заявил, что службы в храмах УПЦ МП на Пасху будут / 5.ua

      Предстоятель УПЦ МП митрополит Онуфрий заявил, что пасхальные службы в храмах будут. А украинцы смогут попасть на них, несмотря на карантин. Однако стоять верующие будут на улице.

      О формате празднования Пасхи в церквях УПЦ МП рассказал на ютубе ее глава.

      Обратите внимание Игнорирование карантина на Пасху: серьезные последствия, угрожающие украинцам

      Он отметил, что в этом году праздник Святой Пасхи из-за пандемии коронавируса в мире – особенный.

      Сообщаю вам, дорогие братья и сестры, в храмах Пасхальные богослужения будут совершаться,
      – отметил митрополит Онуфрий.

      По его словам, те верующие, которые придут на службу, будут стоять и молиться на улице. Они будут придерживаться всех необходимых санитарных норм.

      Митрополит добавил, что те, кто из-за болезни или по другим причинам останутся дома на Пасху, смогут увидеть службу по телевидению.

      Обращение митрополита Онуфрия насчет Пасхальных служб: смотрите видео

      Соблюдение карантина в церквях Украины: основное

      • Из-за карантина прихожан призвали не собираться на совместное освящение лозы в Вербное воскресенье 12 апреля.
      • Однако в определенных храмах, в частности в Киеве и Черновцах, фиксировались толпы людей.
      • В Офисе Президента отмечали, что пока нельзя говорить о смягчении карантина. Ведь существует угроза скопления людей на Пасху. Кроме того, много украинцев возвращаются домой на празднование.
      • В Киево-Печерской лавре подтвердили более 90 случаев заражения СOVID-19. Он недуга умерли два человека. Святыню закрыли на карантин.

      Как церковь рекомендует праздновать Пасху

      • УГКЦ и ПЦУ призывают людей оставаться дома и посмотреть литургию онлайн.
      • Дома можно прочитать молитву и рокропить пасхальные блюда святой иорданской водой.
      • УГКЦ провозгласила диспензу, которая касается обязанности верующих во время пасхального поста приступать к таинствам причастия и исповеди.
      • В Патриаршем Соборе Воскресения Христова УГКЦ будут освящать пасхальные блюда с соблюдением всех норм на улице в течение субботы.


       

      що заборонено на карантині обмеження Україна штрафи
      Какие ограничения действуют сегодня в Украине в связи с карантином / Инфографика 24 канала

      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Новости политики Пасха Религия УПЦ МП
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      сегодня , 17:15 Вместо роскоши – спасение планеты: звезды, которые жертвуют миллионы на борьбу с коронавирусом
      Уляна Журба
      сегодня , 16:33 Так кто в государстве имеет право на ошибку?
      Олена Трибушна