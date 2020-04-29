Звільнені полонені перебувають на обсервації: що відомо про їхній стан здоров’я

Звільнені з полону проросійських бойовиків 20 українців перебувають на обсервації через пандемію коронавірусу на Донеччині. Наразі стан їхнього здоров’я задовільний.

Начальник відділу стратегічного розвитку охорони здоров’я та забезпечення лікарськими засобами управління організації та розвитку медичної допомоги населенню Олександр Педенко розповів, що скарг у експолонених немає, повідомляє Укрінформ.

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Він додав, що цього тижня буде вже 14 днів перебування українців в обсервації.

У колишніх бранців бойовиків повторно візьмуть зразки для ПЛР-дослідження на COVID-19. Якщо результати будуть негативні, то звільнені особи зможуть направлятися додому.

Раніше експолонених уже перевіряли на коронавірус, результати усіх тестів були негативними.

Що відомо про обмін полоненими

Перший обмін полоненими у 2020 році відбувся 16 квітня;

У його межах Україна звільнила 20 своїх громадян, але натомість відпустила 14 бойовиків та їхніх прихильників.

Списки українців, які повернулися – тут. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.

Всі звільнені проходять обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.

Четверо бойовиків "ЛНР" відмовилися повертатися на окуповані території.

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