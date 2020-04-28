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      Родичі полонених на Донбасі вийшли на мітинг під Офісом Президента: що відомо

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      Родичі полонених мітингують під Офісом Президента: що вимагають
      Родичі полонених на Донбасі вийшли на мітинг під Офісом Президента / ukrinform.ua

      Рідні українців, які перебувають у полоні бойовиків, провели акцію під стінами Офісу Президента. Мітингувальники заявили, що з ними не підтримують зв'язок та не інформують щодо обмінів. Згодом вони провели зустріч з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком.

      Приблизно два десятки учасників заходу принесли портрети своїх рідних, які перебувають у полоні окупантів, повідомляє "Укрінформ".

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      Крім того мітингувальники мали плакат із запитанням: "Давайте поговоримо?".

      За їхніми словами, вони прийшли, аби достукатися до президента та отримати допомогу для повернення їхніх рідних додому. Учасники заходу наголосили, що з ними не підтримують зв'язок та не інформують щодо обмінів. Тому вони вирішили особисто прийти на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

      Згодом усі родичі полонених зайшли на зустріч до Офісу Президента.

      Зустріч рідних українських полонених з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком

      Про результати зустрічі повідомила у телеграмі уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.

      За її словами, на зустрічі говорили про

      • створення при Офісі Президента робочої групи, до складу якої ввійдуть рідні полонених українців;
      • початок роботи комісії з пошуку безвісти зниклих людей за невстановлених обставин;
      • якнайшвидше прийняття законопроєкту "Про статус полонених";
      • фінансову допомогу родинам українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

      Сторони також домовилися про активну комунікацію для аналізу наявної інформації. Це допоможе налагодити логістику процесу повернення українців з полону.

      Що відомо про обміни полоненими

      • Останній обмін полоненими з бойовиками на Донбасі Україна відбувся 16 квітня. Тоді додому повернулися 20 українців, здебільшого цивільні. На непідконтрольні території Україна передала 14 людей.
      • За словами міністра з питань тимчасово окупованих територій Олексія Резнікова, наступний обмін полоненими може відбутись через місяць – півтора.
      • Відомо, що Україна вже передала список з щонайменше 200 людей, яких вимагає повернути.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Новини політики Новини України Людмила Денісова Андрій Єрмак Україна – Росія Проросійські бойовики Окуповані території Обмін полоненими Офіс Президента Протести
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