Коли може відбутись наступний обмін полоненими
Наступний етап обміну полоненими може відбутись через місяць – півтора. Домовлятись, швидше за все, знову будуть окремо з окупованими територіями Луганської та Донецької областей.
Технології – відпрацьовані, отож дата нового обміну залежить лише від політичної волі учасників. Про це повідомив міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, інформує "РБК-Україна".
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"При правильно побудованій роботі, на мою суб'єктивну думку, через місяць – півтора можна проводити наступний обмін", – сказав міністр.
Що відомо про обмін утриуваними особами 16 квітня:
- Проросійські бойовики на Донбасі 2 квітня запропонували українській владі списки утримуваних людей, яких окупанти готові відпустити у межах обміну. Обидва списки – окремо від луганських і донецьких бойовиків – разом включали лише 19 людей.
- 8 квітня Тристороння контрактна група провела відеоконференцію, під час якої сторони досягнули принципових домовленостей щодо списків для взаємного звільнення утримуваних осіб, а також дати – не пізніше Великодня.
- 16 квітня Україна повернула собі 20 своїх громадян, але натомість відпустила 18 бойовиків та їхніх прихильників (4 з них не захотіли повертатися на окуповані території).
- Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними. У списках було лише 2 військових і правоохоронець.
- За інформацією правоохоронців, бойовики утримували українських громадян у нелюдських умовах і катували.
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