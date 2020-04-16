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      ОБМЕН ПЛЕННЫМИ КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
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      Когда может состояться следующий обмен пленными

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      Алексей Резников / РБК-Украина

      Следующий этап обмена пленными может состояться через месяц или полтора. Договариваться, скорее всего, снова будут отдельно с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.

      Технологии отработаны, поэтому дата нового обмена зависит только от политической воли участников. Об этом сообщил министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников, информирует "РБК-Украина".

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      "При правильно построенной работе, по моему субъективному мнению, через месяц – полтора можно проводить следующий обмен", – сказал министр.

      Что известно об обмене удерживаемыми лицами 16 апреля:

      • Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинской власти списки удерживаемых людей, которых оккупанты готовы отпустить в пределах обмена. Оба списка – отдельно от луганских и донецких боевиков – вместе включали лишь 19 человек.
      • 8 апреля Трехсторонняя контрактная группа провела видеоконференцию, во время которой стороны достигли принципиальных договоренностей по спискам для взаимного освобождения удерживаемых лиц, а также даты – не позднее Пасхи.
      • 16 апреля Украина вернула себе 20 своих граждан, но зато отпустила 18 боевиков и их сторонников (4 из них не захотели возвращаться на оккупированные территории).
      • Среди людей, вернувшихся из подвалов боевиков, большинство являются гражданскими. В списках было только 2 военных и правоохранитель.
      • По информации правоохранителей, боевики удерживали украинских граждан в нечеловеческих условиях и пытали.
      Автор: Ирина Пундор
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Украина – Россия Обмен пленными Оккупированные территории Новости Луганска Новости Донецка Алексей Резников
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