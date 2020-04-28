Родственники пленных на Донбассе вышли на митинг под Офисом Президента: что известно

Родные украинцев, находящихся в плену боевиков, провели акцию под стенами Офиса Президента. Митингующие заявили, что с ними не поддерживают связь и не информируют относительно обменов. Впоследствии они провели встречу с руководителем Офиса Президента Андреем Ермаком.

Приблизно два десятки учасників заходу принесли портрети своїх рідних, які перебувають у полоні окупантів, повідомляє "Укрінформ".

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Крім того мітингувальники мали плакат із запитанням: "Давайте поговоримо?".

За їхніми словами, вони прийшли, аби достукатися до президента та отримати допомогу для повернення їхніх рідних додому. Учасники заходу наголосили, що з ними не підтримують зв'язок та не інформують щодо обмінів. Тому вони вирішили особисто прийти на зустріч з президентом Володимиром Зеленським.

Згодом усі родичі полонених зайшли на зустріч до Офісу Президента.

Зустріч рідних українських полонених з керівником Офісу Президента Андрієм Єрмаком

Про результати зустрічі повідомила у телеграмі уповноважена Ради з прав людини Людмила Денісова.

За її словами, на зустрічі говорили про

створення при Офісі Президента робочої групи, до складу якої ввійдуть рідні полонених українців;

початок роботи комісії з пошуку безвісти зниклих людей за невстановлених обставин;

якнайшвидше прийняття законопроєкту "Про статус полонених";

фінансову допомогу родинам українців, які незаконно утримуються на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей.

Сторони також домовилися про активну комунікацію для аналізу наявної інформації. Це допоможе налагодити логістику процесу повернення українців з полону.

Що відомо про обміни полоненими