Количество пленных на оккупированных территориях: семьи обратились в Офис Президента

Во время очередного обмена домой вернулось 20 украинцев. Однако в застенках ОРДЛО только по официальным данным остаются еще 200 украинских пленников. Правозащитники говорят, что на самом деле политзаключенных может быть в разы больше. Родственники пленников, которых не освободили, обратились в Офис Президента с просьбой вернуть их родных домой.

Валерия Матюшенко за открытую проукраинскую позицию в его родном Кальмиусском на Донетчине пророссийские боевики схватили в июле 2017 года. Жена рассказала 24 каналу, что пыталась его освободить, но потом арест стал угрожать ей. Татьяне чудом удалось сбежать из-под оккупации.

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Уже почти 3 года мужчина в застенках оккупированной Россией территории. Телефонные звонки из Украины на неподконтрольной части востока Украины – запрещены.

У Валерия тяжелый диагноз, но это не помешало оккупантам вынести ему приговор – 10 лет лишения свободы. За якобы шпионаж в пользу украинских военных. Татьяна продолжает бороться за мужа. Но руки опускаются, особенно после обменов.

Люди, которые по 4-5 лет гниют в тюрьмах. Почему так? Кого отдали, того отдали? Хочется услышать ответы,

– заявила жена политзаключенного оккупантов Татьяна Матюшенко.

Родные тех, кто до сих пор остается пленными оккупантами, обратились в Офис Президента с просьбой освободить самых дорогих для них людей. Говорят, будут добиваться встречи с главой государства.

Правозащитники сообщают, что таких, как Валерий Матюшенко, на оккупированных Россией территориях Донбасса не менее 200, но и эта цифра не окончательная.

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