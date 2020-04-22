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      Количество пленных на оккупированных территориях: семьи обратились в Офис Президента

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      Во время очередного обмена домой вернулось 20 украинцев. Однако в застенках ОРДЛО только по официальным данным остаются еще 200 украинских пленников. Правозащитники говорят, что на самом деле политзаключенных может быть в разы больше. Родственники пленников, которых не освободили, обратились в Офис Президента с просьбой вернуть их родных домой.

      Валерия Матюшенко за открытую проукраинскую позицию в его родном Кальмиусском на Донетчине пророссийские боевики схватили в июле 2017 года. Жена рассказала 24 каналу, что пыталась его освободить, но потом арест стал угрожать ей. Татьяне чудом удалось сбежать из-под оккупации.

      Интересно Обмен пленными: почему в списки не включают крымчан и пленников из России

      Уже почти 3 года мужчина в застенках оккупированной Россией территории. Телефонные звонки из Украины на неподконтрольной части востока Украины – запрещены.

      У Валерия тяжелый диагноз, но это не помешало оккупантам вынести ему приговор – 10 лет лишения свободы. За якобы шпионаж в пользу украинских военных. Татьяна продолжает бороться за мужа. Но руки опускаются, особенно после обменов.

      Люди, которые по 4-5 лет гниют в тюрьмах. Почему так? Кого отдали, того отдали? Хочется услышать ответы,
      – заявила жена политзаключенного оккупантов Татьяна Матюшенко.

      Родные тех, кто до сих пор остается пленными оккупантами, обратились в Офис Президента с просьбой освободить самых дорогих для них людей. Говорят, будут добиваться встречи с главой государства.

      Правозащитники сообщают, что таких, как Валерий Матюшенко, на оккупированных Россией территориях Донбасса не менее 200, но и эта цифра не окончательная.

      О пленной российскими боевиками Елене Пех – читайте здесь

      Что известно о последнем и предстоящем обмене

      • Последний обмен пленными состоялся 16 апреля.
      • По его итогам, домой вернулись 20 украинцев: все являются в основном гражданскими.
      • Только боевики из Донецкой области передали двух военных и одного милиционера.
      • Списки отдельно подавали как луганские, так донецкие оккупанты.
      • По словам Резинкова следующий этап обмена пленными может состояться через месяц-полтора.
      • Договариваться, скорее всего, снова будут отдельно с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.
      • Обсуждать этот вопрос начнут в среду, 22 апреля на заседании ТКГ.
      • Известно, что Украина уже передала список из не менее 200 человек, которых требует вернуть.
      Автор: Анастасия Федченко
      Теги: Новости Украины Офіс Президента Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Украина – Россия Обмен пленными Оккупированные территории
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