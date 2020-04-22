Яка кількість полонених на окупованих територіях: сім'ї звернулись до Офісу Президента

Під час чергового обміну додому повернулося 20 українців. Однак у застінках ОРДЛО тільки за офіційними даними залишаються ще 200 українських бранців. Правозахисники кажуть, що насправді політв'язнів може бути в рази більше. Родичі бранців, яких не відпустили, звернулися до Офісу Президента з проханням повернути їхніх рідних додому.

Валерія Матюшенка за відкриту проукраїнську позицію у його рідному Кальміуському на Донеччині проросійські бойовики схопили в липні 2017 року. Дружина розповіла 24 каналу, що намагалась його визволити, але потім арешт став загрожувати їй. Тетяні дивом вдалося втекти з-під окупації.

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Вже майже 3 роки чоловік у застінках окупованій території Росією. Телефонні дзвінки з України на непідконтрольній частині Сходу України – заборонені.

У Валерія важкий діагноз, але це не завадило окупантам винести йому вирок – 10 років позбавлення волі. За нібито шпигунство на користь українських військових. Тетяна продовжує боротися за чоловіка. Але руки опускаються, особливо після обмінів.

Люди, які по 4-5 років гниють у в’язницях. Чому так? Кого віддали, того віддали? Хочеться почути відповіді,

– заявила дружина політв'язня окупантів Тетяна Матюшенко.

Рідні тих, хто і досі залишається полоненими окупантами, звернулись до Офісу Президента з проханням звільнити найдорожчих для них людей. Кажуть, домагатимуться зустрічі з главою держави.

Правозахисники ж повідомляють, що таких, як Валерій Матюшенко, на окупованих Росією територіях Донбасу щонайменше 200, але і ця цифра не остаточна.

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