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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МІХЕЇЛ СААКАШВІЛІ ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ КОРОНАВІРУС COVID-19

      Яка кількість полонених на окупованих територіях: сім'ї звернулись до Офісу Президента

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      Під час чергового обміну додому повернулося 20 українців. Однак у застінках ОРДЛО тільки за офіційними даними залишаються ще 200 українських бранців. Правозахисники кажуть, що насправді політв'язнів може бути в рази більше. Родичі бранців, яких не відпустили, звернулися до Офісу Президента з проханням повернути їхніх рідних додому.

      Валерія Матюшенка за відкриту проукраїнську позицію у його рідному Кальміуському на Донеччині проросійські бойовики схопили в липні 2017 року. Дружина розповіла 24 каналу, що намагалась його визволити, але потім арешт став загрожувати їй. Тетяні дивом вдалося втекти з-під окупації.

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      Вже майже 3 роки чоловік у застінках окупованій території Росією. Телефонні дзвінки з України на непідконтрольній частині Сходу України – заборонені.

      У Валерія важкий діагноз, але це не завадило окупантам винести йому вирок – 10 років позбавлення волі. За нібито шпигунство на користь українських військових. Тетяна продовжує боротися за чоловіка. Але руки опускаються, особливо після обмінів.

      Люди, які по 4-5 років гниють у в’язницях. Чому так? Кого віддали, того віддали? Хочеться почути відповіді,
      – заявила дружина політв'язня окупантів Тетяна Матюшенко.

      Рідні тих, хто і досі залишається полоненими окупантами, звернулись до Офісу Президента з проханням звільнити найдорожчих для них людей. Кажуть, домагатимуться зустрічі з главою держави.

      Правозахисники ж повідомляють, що таких, як Валерій Матюшенко, на окупованих Росією територіях Донбасу щонайменше 200, але і ця цифра не остаточна.

      Про полонену російськими бойовиками Олену Пех – читайте тут

      Що відомо про останній і майбутній обміни

      • Останній обмін полоненими відбувся 16 квітня.
      • За його підсумками, додому повернулися 20 українців: усі є здебільшого цивільними.
      • Лише бойовики з Донецької області передали двох військових і одного правоохоронця.
      • Списки окремо подавали як луганські, так донецькі окупант.
      • За словами Резінкова наступний етап обміну полоненими може відбутись через місяць – півтора.
      • Домовлятись, швидше за все, знову будуть окремо з окупованими територіями Луганської та Донецької областей.
      • Обговорювати це питання почнуть в середу, 22 квітня на засіданні ТКГ.
      • Відомо, що Україна вже передала список з щонайменше 200 осіб, яких вимагає повернути.
      Автор: Анастасія Федченко
      Теги: Новини України Офіс Президента Війна на Донбасі Українці в полоні РФ Україна – Росія Обмін полоненими Окуповані території
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