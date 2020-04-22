Її довели до спроби суїциду, – донька полоненої про страшні знущання бойовиків над мамою

Багато українців продовжують чекати на звільнення своїх родичів, які проросійські бойовики взяли у полон. Серед них донька Олени Пех, яку засудили на 13 років позбалення волі.

Ізабелла Пех в ефірі 24 каналу розповіла, що окупаційний "суд" звинуватив маму в "зраді батьківщині", а також у нібито співпраці з СБУ.

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"Моя мама постраждала нізащо, над нею знущались, її довели до спроби суїциду, вона різала собі вени, аби це все зупинилось, зупинились знущання. Її принижували та ображали, це все позначилось на здоров'ю. Я нічого не прошу, лише те, щоб повернули мою маму, це єдина моя близька людина, а в неї є лише я", – сказала Ізабелла Пех.

Донька полоненої пояснила, що вона залишилась сама, адже всі родичі, які живуть на окупованій території, мають проросійську позицію.

"Абсолютно нема жодної підтримки. Як тільки сталась така ситуація (про полон мами – 24 канал), то від мене відвернулись всі", – зазначила вона.

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Як Олена Пех опинилась в полоні? З початку війни на Донбасі Олена Пех доглядала стареньку мати, яка проживала на окупованій території. Жінці доводилось постійно курсувати між Одесою, куди вона переїхала з донькою, та Горлівкою, де на неї чекала мама. Однак 9 серпня 2018 року проросійські бойовики її арештували і незаконно засудили на 13 років позбавлення волі.