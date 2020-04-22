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      Ее довели до попытки суицида, – дочь пленной о страшных издевательствах боевиков над мамой

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      Изабелла (слева) и Елена Пех / Фото из соцсетей

      Многие украинцы продолжают ожидать освобождения своих родственников, которых пророссийские боевики взяли в плен. Среди них дочь Елены Пех, которую осудили на 13 лет лишения свободы.

      Изабелла Пех в эфире 24 канала рассказала, что оккупационный "суд" обвинил маму в "измене родине", а также в якобы сотрудничестве с СБУ.

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      "Моя мама пострадала ни за что, над ней издевались, ее довели до попытки суицида, она резала себе вены, чтобы это все остановилось, остановились издевательство. Я ничего не прошу, только то, чтобы вернули мою маму, это единственный мой близкий человек, а у нее есть только я", – сказала Изабелла Пех.

      Дочь пленной пояснила, что она осталась одна, ведь все родственники, которые живут на оккупированной территории, имеют пророссийскую позицию.

      "Абсолютно нет никакой поддержки. Как только произошла такая ситуация (про плен мамы – 24 канал), то от меня отвернулись все", – отметила она.

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      Как Елена Пех оказалась в плену?
      С начала войны на Донбассе Елена Пех ухаживала за старенькой матерью, которая проживала на оккупированной территории. Женщине приходилось постоянно курсировать между Одессой, куда она переехала с дочерью и Горловкой, где ее ждала мама. Однако 9 августа 2018 года пророссийские боевики ее арестовали и незаконно осудили на 13 лет лишения свободы.

      Автор: Юлия Гилей
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Обмен пленными Пророссийские боевики Украинцы в плену РФ
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