19:41
28 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Рабочая поза Лукашенко. Рецидив Поклонской
      Вєсті Кремля
      12:51, сегодня
      Вести.UA Встреча с Богданом за 5 тысяч. Несокрушимый Аваков
      Вєсті.UA
      10:37, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОГИБ КОБИ БРАЙАНТ

      Пытки, попытки суицида и желание мести: Асеев откровенно рассказал о плене боевиков

      67 Читати новину українською
      Станислав Асеев откровенно рассказал о пережитом в плену боевиков / Коллаж 24 канала

      После освобождения из плена пророссийских боевиков украинский журналист из Донецка Станислав Асеев активно взялся за написание собственной книги, работать над которой начал еще находясь в изоляции. В ней журналист откровенно рассказывает о пытках со стороны боевиков, а также суицидальных настроениях, царивших среди пленных.

      Первые фрагменты рукописей, которые Станислав Асеев написал еще в плену, а затем вынес с помощью танкиста Пантюшенко, публикует "Радио Свобода".

      К слову: Боевики освободили из плена писателя и журналиста Станислава Асеева

      Попытки суицида

      Станислав Асеев утверждает, что большинство попыток суицида, которые военнопленные осуществляют в плену боевиков, являются исключительно демонстративными. Впрочем было исключение, когда человек в состоянии шока после пыток пытался гвоздем порвать себе вены.

      Вторая настоящая попытка связана также с пытками. Она была от мужчины, которого вместе с сыном пытали на одном столе. Когда сын помочился под себя из-за непроизвольного сокращения мышц, отца начали заставлять на это смотреть и шутили по этому поводу.

      Станислав Асеев пишет, что ему понадобилось около двух лет, чтобы дойти до главной мысли, которую он вынес из плена боевиков: "Сознательно выбрать жизнь там, где все говорит в пользу смерти – в этом и есть ответ на все вопросы".

      Любить жизнь там, где кричат ​​от пыток и гавкают под нарами – кощунство. Правда перед собой заставляет признать, что суицид здесь – здоровая мысль,
      – отмечает в рукописях журналист.

      Пытки боевиков

      Судя по записям Станислава Асеева, любимым типом пыток со стороны боевиков было вставливание электродов в анальные проходы пленников. При этом после этого нередки были случаи, когда надзиратели убеждали пленников, что им не стоит поканчивать с жизнью.

      Важно! Боевики угрозами заставляли пленного журналиста Асеева дать интервью для РосСМИ

      Впрочем боевики не ограничивались физическими пытками – были и моральные издевательства. Для этого, например, они пытали людей на глазах у их родственников.

      Так в камеру к Асееву однажды заселили человека, на глазах у которого пытали сына. Но на этом все не ограничилось, пытали его сына в течение целой недели в одно и то же время – с 7 до половины 9 вечера.

      Поэтому каждый день, когда наступал этот час, мужчина просто закрывался в углу и постоянно повторял: "терпи, сынок, терпи, терпи!".

      записи Асєєва, рукописи, пережите в полоні бойовиків
      Рукописи, в которых Асеев рассказывает о пережитом в плену боевиков

      Своих боевики пытали еще хуже, чем "укров"

      Станислав Асеев утверждает, что на самом деле боевики издевались не только с тех, кого считали так называемыми "укропами". Под эту категорию приписывали всех, кого обвиняли в "шпионаже".

      По его словам, на всех этих людей смотрели с оглядкой на возможный обмен, поэтому они должны были иметь "товарный вид". Поэтому у людей не должно быть заметных шрамов, ожогов или переломов.

      Обратите внимание: Как экс-регионал избежал ответственности за участие в создании "ЛНР"

      Зато значительно хуже обращались с так называемым "ополчением". По словам журналиста, боевики, которых в чем-то обвинили, были просто мясом, тренировочным материалом, который можно буквально вбить в пол.

      Ни один российский телеканал никогда не возьмет у них интервью, ни одно местное издание никогда о них не напишет. Этих людей не существовало, их страданий не было, они – никто,
      – заявил Асеев.

      Месть – единственная мотивация выжить

      Станислав Асеев отмечает, что реальное желание покончить жизнь самоубийством у пленного продолжается только определенное время после пыток. Зато когда человек отходит от шока, то исчезает и глупое желание.

      Впоследствии выясняется, что есть целый ряд факторов, которые стоят между жизнью в плену и смертью. И много пленных говорят, что не готовы покончить с жизнью, поскольку суицид перечеркнет все, через что они уже прошли. Получается, что каждый новый день пыток был лишь стимулом пережить следующий.

      Это следует знать: В Киеве донецкий боевик пытался застрелить двух полицейских: фото и видео 18+

      "От себя я добавлю, что в списке причин, чтобы жить, у кого-то действительно оставалось только одно – желание отомстить", – заявил Асеев.

      Что известно о Станиславе Асееве?
      Журналист под псевдонимом "Станислав Васин" работал на оккупированных территориях и писал для "Радио Донбас.Реалии". Сначала он просто бесследно исчез, а позже боевики признали, что удерживают его.

      За "шпионаж" в пользу Украины так называемый "суд" боевиков в 2017 году приговорил его к 15 годам заключения в подвалах донецких боевиков.

      Бывший однокурсник и экс-нардеп Егор Фирсов рассказывал, что журналист Станислав Асеев, который был родом из Донецка, считал своим долгом остаться на оккупированных территориях и освещать правду о событиях там.

      Когда в Украине выпадет снег: прогноз
      сегодня
      25624
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Новости Украины Самоубийство Пытки Война на Донбассе Журналисты Обмен пленными Пророссийские боевики
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать
      Зоя Казанжи 23
      сегодня , 17:00 Фриланс и "белые" вакансии: как может измениться закон "О труде"
      Юлія Свириденко 77
      сегодня , 16:00 Интервью с Брией Блессинг: Я думала, что уже не выйду замуж
      Юлія Девда 279
      сегодня , 13:45 Кто из украинских политиков чаще всего врет и манипулирует: инфографика
      Василь Денисюк 1542
      сегодня , 12:00 Украине с Европой по пути?
      Павло Казарін 245
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук