Обмін полоненими: чому до списків не включають кримчан і бранців з Росії
На сьогодні у межах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не обговорюють обмін кримчан і українців, що перебувають у в’язницях на території Росії. Причина – це зовсім інший трек і вищезазначене питання не є форматом ТКГ.
Таку заяву у коментарі виданню "Сьогодні" зробив Олексій Резніков, представник України у політичній підгрупі ТКГ і віце-прем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.
Зверніть увагу Чому тримають у таємниці імена людей, яких рятуватимуть із полону бойовиків: пояснення Резнікова
Резніков наголосив, що питання звільнення полонених кримчан і в’язнів російських тюрем надалі залишається на порядку денному офіційного Києва.
"Але я хочу всім нагадати, що мінський формат і ТКГ було створено за рішенням нормандського формату для завершення війни з Росією на території Східної України", – зауважив він.
Резніков продовжив, нормандський формат – це чотири лідери:
- Володимир Зеленський (раніше Петро Порошенко) – від України,
- Ангела Меркель – від Німеччини,
- це Еммануель Макрон (ранішеФрансуа Олланд) – від Франції,
- Володимир Путін – від Росії.
Посадовець додав, що мінський процес і ТКГ було створено тільки щодо питань міжнародного військового конфлікту на Донбасі – частини Луганської та Донецької областей.
Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там. Це паралельні треки, якими держава Україна теж займається, є переговорники, які це ведуть, президент і його команда про це пам'ятають. Але Мінський процес і обмін 16 квітня стосуються тільки цієї частини,
– пояснив Резніков.
До теми Обмін полоненими: коли і на яких умовах звільнять кримських татар
Що відомо про останній і майбутній обміни
- Останній обмін полоненими відбувся 16 квітня.
- За його підсумками, додому повернулися 20 українців: усі є здебільшого цивільними.
- Лише бойовики з Донецької області передали двох військових і одного правоохоронця.
- Списки окремо подавали як луганські, так донецькі окупант.
- За словами Резінкова наступний етап обміну полоненими може відбутись через місяць – півтора.
- Домовлятись, швидше за все, знову будуть окремо з окупованими територіями Луганської та Донецької областей.
- Обговорювати це питання почнуть в середу, 22 квітня на засіданні ТКГ.
- Відомо, що Україна вже передала список з щонайменше 200 осіб, яких вимагає повернути.
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