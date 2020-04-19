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      ВЕЛИКДЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Обмін полоненими: чому до списків не включають кримчан і бранців з Росії

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      Київ пояснив, чому не включають кримчан і бранців з материкової Росії до списків на обмін / Пресслужба Офісу Президента

      На сьогодні у межах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не обговорюють обмін кримчан і українців, що перебувають у в’язницях на території Росії. Причина – це зовсім інший трек і вищезазначене питання не є форматом ТКГ.

      Таку заяву у коментарі виданню "Сьогодні" зробив Олексій Резніков, представник України у політичній підгрупі ТКГ і віце-прем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

      Зверніть увагу Чому тримають у таємниці імена людей, яких рятуватимуть із полону бойовиків: пояснення Резнікова

      Резніков наголосив, що питання звільнення полонених кримчан і в’язнів російських тюрем надалі залишається на порядку денному офіційного Києва.

      "Але я хочу всім нагадати, що мінський формат і ТКГ було створено за рішенням нормандського формату для завершення війни з Росією на території Східної України", – зауважив він.

      Резніков продовжив, нормандський формат – це чотири лідери:

      • Володимир Зеленський (раніше Петро Порошенко) – від України,
      • Ангела Меркель – від Німеччини,
      • це Еммануель Макрон (ранішеФрансуа Олланд) – від Франції,
      • Володимир Путін – від Росії.

      Посадовець додав, що мінський процес і ТКГ було створено тільки щодо питань міжнародного військового конфлікту на Донбасі – частини Луганської та Донецької областей.

      Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там. Це паралельні треки, якими держава Україна теж займається, є переговорники, які це ведуть, президент і його команда про це пам'ятають. Але Мінський процес і обмін 16 квітня стосуються тільки цієї частини,
      – пояснив Резніков.

      До теми Обмін полоненими: коли і на яких умовах звільнять кримських татар

      Що відомо про останній і майбутній обміни 

      • Останній обмін полоненими відбувся 16 квітня.
      • За його підсумками, додому повернулися 20 українців: усі є здебільшого цивільними.
      • Лише бойовики з Донецької області передали двох військових і одного правоохоронця.
      • Списки окремо подавали як луганські, так донецькі окупант.
      • За словами Резінкова наступний етап обміну полоненими може відбутись через місяць – півтора.
      • Домовлятись, швидше за все, знову будуть окремо з окупованими територіями Луганської та Донецької областей.
      • Обговорювати це питання почнуть в середу, 22 квітня на засіданні ТКГ.
      • Відомо, що Україна вже передала список з щонайменше 200 осіб, яких вимагає повернути.
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Новини України Новини політики Кримські татари Українці в полоні РФ Нормандський формат Мінські домовленості Олексій Резніков Обмін полоненими
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