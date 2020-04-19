Обмін полоненими: чому до списків не включають кримчан і бранців з Росії

На сьогодні у межах Тристоронньої контактної групи (ТКГ) не обговорюють обмін кримчан і українців, що перебувають у в’язницях на території Росії. Причина – це зовсім інший трек і вищезазначене питання не є форматом ТКГ.

Таку заяву у коментарі виданню "Сьогодні" зробив Олексій Резніков, представник України у політичній підгрупі ТКГ і віце-прем'єрміністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Зверніть увагу Чому тримають у таємниці імена людей, яких рятуватимуть із полону бойовиків: пояснення Резнікова

Резніков наголосив, що питання звільнення полонених кримчан і в’язнів російських тюрем надалі залишається на порядку денному офіційного Києва.

"Але я хочу всім нагадати, що мінський формат і ТКГ було створено за рішенням нормандського формату для завершення війни з Росією на території Східної України", – зауважив він.

Резніков продовжив, нормандський формат – це чотири лідери:

Володимир Зеленський (раніше Петро Порошенко) – від України,

Ангела Меркель – від Німеччини,

це Еммануель Макрон (ранішеФрансуа Олланд) – від Франції,

Володимир Путін – від Росії.

Посадовець додав, що мінський процес і ТКГ було створено тільки щодо питань міжнародного військового конфлікту на Донбасі – частини Луганської та Донецької областей.

Мінський процес не стосується переговорів, пов'язаних з окупацією Росією Криму та політичними ув'язненими там. Це паралельні треки, якими держава Україна теж займається, є переговорники, які це ведуть, президент і його команда про це пам'ятають. Але Мінський процес і обмін 16 квітня стосуються тільки цієї частини,

– пояснив Резніков.

До теми Обмін полоненими: коли і на яких умовах звільнять кримських татар

Що відомо про останній і майбутній обміни