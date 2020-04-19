Коли у Мінську обговорять новий список обміну полоненими: відповідь Резнікова

Обговорення наступного етапу обміну полоненими між Україною та бойовиками відбудеться в середу, 22 квітня. Станеться на це на плановому засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Як розповів у коментарі "Сьогодні" представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков, на порядку денному у Мінську – черговий список обміну. За його словами, Україна вже передала список з щонайменше 200 осіб, яких вимагає повернути.

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Він додав, на порядку денному:

у підгрупі з безпеки – нові точки розведення, припинення вогню та режим тиші;

в економічній – питання водопостачання та інші;

у політичній – продовження дискусій на тему правових аспектів, які описано в Комплексі заходів мінських домовленостей.

Тобто, це законодавство, яке описано у восьми пунктах приміток до пункту 11 Комплексу заходів. А також можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованому Донбасу, який було ухвалено у вересні 2014 та він діє до цього дня,

– пояснив Резніков.

Раніше Олексій Резніков зазначав, що наступний етап обміну полоненими може відбутись через місяць – півтора. Домовлятись, швидше за все, знову будуть окремо з окупованими територіями Луганської та Донецької областей.

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