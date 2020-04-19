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      Коли у Мінську обговорять новий список обміну полоненими: відповідь Резнікова

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      22 квітня у Мінську обговорюватимуть новий список обміну полоненими, – Резніков / "Україна молода"

      Обговорення наступного етапу обміну полоненими між Україною та бойовиками відбудеться в середу, 22 квітня. Станеться на це на плановому засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

      Як розповів у коментарі "Сьогодні" представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков, на порядку денному у Мінську – черговий список обміну. За його словами, Україна вже передала список з щонайменше 200 осіб, яких вимагає повернути.

      Зверніть увагу Чому тримають у таємниці імена людей, яких рятуватимуть із полону бойовиків: пояснення Резнікова

      Він додав, на порядку денному: 

      • у підгрупі з безпеки – нові точки розведення, припинення вогню та режим тиші;
      • в економічній – питання водопостачання та інші;
      • у політичній – продовження дискусій на тему правових аспектів, які описано в Комплексі заходів мінських домовленостей.

      Тобто, це законодавство, яке описано у восьми пунктах приміток до пункту 11 Комплексу заходів. А також можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованому Донбасу, який було ухвалено у вересні 2014 та він діє до цього дня,
      – пояснив Резніков.

      Раніше Олексій Резніков зазначав, що наступний етап обміну полоненими може відбутись через місяць – півтора. Домовлятись, швидше за все, знову будуть окремо з окупованими територіями Луганської та Донецької областей.

      До теми Наступний обмін: Зеленський пояснив, кого може повернути Україна

      Коротко про обмін полоненими 16 квітня

      • Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року.
      • Україна звільнила 20 своїх громадян. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
      • У списках – лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.
      • Розпочався процес 2 квітня. Тоді проросійські бойовики на Донбасі запропонували українській владі списки утримуваних, яких були готовими відпустити.
      • Списки окремо подали луганські та донецькі окупанти, разом в обох було лише 19 людей.
      • 8 квітня ТКГ домовилася щодо списків та дати – не пізніше за Великдень.
      Автор: Андрій Шляхтін
      Теги: Українці в полоні РФ Олексій Резніков Мінські домовленості Проросійські бойовики Війна на Донбасі Обмін полоненими Новини України Новини політики
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