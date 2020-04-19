Коли у Мінську обговорять новий список обміну полоненими: відповідь Резнікова
Обговорення наступного етапу обміну полоненими між Україною та бойовиками відбудеться в середу, 22 квітня. Станеться на це на плановому засідання Тристоронньої контактної групи (ТКГ).
Як розповів у коментарі "Сьогодні" представник України в політичній підгрупі ТКГ Олексій Резніков, на порядку денному у Мінську – черговий список обміну. За його словами, Україна вже передала список з щонайменше 200 осіб, яких вимагає повернути.
Зверніть увагу Чому тримають у таємниці імена людей, яких рятуватимуть із полону бойовиків: пояснення Резнікова
Він додав, на порядку денному:
- у підгрупі з безпеки – нові точки розведення, припинення вогню та режим тиші;
- в економічній – питання водопостачання та інші;
- у політичній – продовження дискусій на тему правових аспектів, які описано в Комплексі заходів мінських домовленостей.
Тобто, це законодавство, яке описано у восьми пунктах приміток до пункту 11 Комплексу заходів. А також можлива імплементація так званої "формули Штайнмаєра" в закон про особливий порядок місцевого самоврядування на окупованому Донбасу, який було ухвалено у вересні 2014 та він діє до цього дня,
– пояснив Резніков.
Раніше Олексій Резніков зазначав, що наступний етап обміну полоненими може відбутись через місяць – півтора. Домовлятись, швидше за все, знову будуть окремо з окупованими територіями Луганської та Донецької областей.
До теми Наступний обмін: Зеленський пояснив, кого може повернути Україна
Коротко про обмін полоненими 16 квітня
- Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року.
- Україна звільнила 20 своїх громадян. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними.
- У списках – лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.
- Розпочався процес 2 квітня. Тоді проросійські бойовики на Донбасі запропонували українській владі списки утримуваних, яких були готовими відпустити.
- Списки окремо подали луганські та донецькі окупанти, разом в обох було лише 19 людей.
- 8 квітня ТКГ домовилася щодо списків та дати – не пізніше за Великдень.
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