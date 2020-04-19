Когда в Минске обсудят новый список обмена пленными: ответ Резникова

Обсуждение следующего этапа обмена пленными между Украиной и боевиками состоится в среду, 22 апреля. Произойдет на это на плановом заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

Как рассказал в комментарии "Сегодня" представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников, на повестке дня в Минске – очередной список обмена. По его словам, Украина уже передала список из минимум 200 человек, которых требует вернуть.

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Он добавил, что на повестке дня:

в подгруппе по безопасности – новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины;



– новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины; в экономической – вопрос водоснабжения и другие;



– вопрос водоснабжения и другие; в политической – продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер минских договоренностей.

То есть, это законодательство, которое описано в восьми пунктах примечаний к пункту 11 Комплекса мер. А также возможна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбасса, который был принят в сентябре 2014, и он действует по сей день,

– пояснил Резников.

Ранее Алексей Резников отмечал, что следующий этап обмена пленными может состояться через месяц – полтора. Договариваться, скорее всего, снова будут отдельно с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.

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