Когда в Минске обсудят новый список обмена пленными: ответ Резникова
Обсуждение следующего этапа обмена пленными между Украиной и боевиками состоится в среду, 22 апреля. Произойдет на это на плановом заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ).
Как рассказал в комментарии "Сегодня" представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников, на повестке дня в Минске – очередной список обмена. По его словам, Украина уже передала список из минимум 200 человек, которых требует вернуть.
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Он добавил, что на повестке дня:
- в подгруппе по безопасности – новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины;
- в экономической – вопрос водоснабжения и другие;
- в политической – продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер минских договоренностей.
То есть, это законодательство, которое описано в восьми пунктах примечаний к пункту 11 Комплекса мер. А также возможна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбасса, который был принят в сентябре 2014, и он действует по сей день,
– пояснил Резников.
Ранее Алексей Резников отмечал, что следующий этап обмена пленными может состояться через месяц – полтора. Договариваться, скорее всего, снова будут отдельно с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.
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Коротко об обмене пленными 16 апреля
- Это первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года.
- Украина освободила 20 своих граждан. Среди людей, которые вернулись из тюрем боевиков, большинство являются гражданскими.
- В списках – только двое военных и правоохранитель, а луганские боевики отпустили только гражданских.
- Начался процесс 2 апреля. Тогда пророссийские боевики на Донбассе предложили украинской власти списки удерживаемых, которых были готовы отпустить.
- Списки отдельно подали луганские и донецкие оккупанты, вместе в обоих было всего 19 человек.
- 8 апреля ТКГ договорилась относительно списков и даты – не позднее Пасхи.
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