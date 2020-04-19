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      Когда в Минске обсудят новый список обмена пленными: ответ Резникова

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      22 апреля в Минске будут обсуждать новый список обмена пленными, – Резников / "Украина молодая"

      Обсуждение следующего этапа обмена пленными между Украиной и боевиками состоится в среду, 22 апреля. Произойдет на это на плановом заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ).

      Как рассказал в комментарии "Сегодня" представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников, на повестке дня в Минске – очередной список обмена. По его словам, Украина уже передала список из минимум 200 человек, которых требует вернуть.

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      Он добавил, что на повестке дня:

      • в подгруппе по безопасности – новые точки разведения, прекращение огня и режим тишины;
         
      • в экономической – вопрос водоснабжения и другие;
         
      • в политической – продолжение дискуссий на тему правовых аспектов, которые описаны в Комплексе мер минских договоренностей.

      То есть, это законодательство, которое описано в восьми пунктах примечаний к пункту 11 Комплекса мер. А также возможна имплементация так называемой "формулы Штайнмайера" в закон об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбасса, который был принят в сентябре 2014, и он действует по сей день,
      – пояснил Резников.

      Ранее Алексей Резников отмечал, что следующий этап обмена пленными может состояться через месяц – полтора. Договариваться, скорее всего, снова будут отдельно с оккупированными территориями Луганской и Донецкой областей.

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      Коротко об обмене пленными 16 апреля

      • Это первый обмен в 2020 году, а также первый после большого обмена 29 декабря 2019 года.
      • Украина освободила 20 своих граждан. Среди людей, которые вернулись из тюрем боевиков, большинство являются гражданскими.
      • В списках – только двое военных и правоохранитель, а луганские боевики отпустили только гражданских.
      • Начался процесс 2 апреля. Тогда пророссийские боевики на Донбассе предложили украинской власти списки удерживаемых, которых были готовы отпустить.
      • Списки отдельно подали луганские и донецкие оккупанты, вместе в обоих было всего 19 человек.
      • 8 апреля ТКГ договорилась относительно списков и даты – не позднее Пасхи.
      Автор: Андрей Шляхтин
      Теги: Новости Украины Новости политики Алексей Резников Война на Донбассе Украинцы в плену РФ Минские договоренности Пророссийские боевики Обмен пленными
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