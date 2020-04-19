Чому тримають у таємниці імена людей, яких рятуватимуть із полону бойовиків: пояснення Резнікова

Тих людей, про яких говорять публічно, врятувати з полону бойовиків важче. Адже росіяни починають маніпулювати інформацією про них та підвищувати ставки під час переговорів.

Про це розповів віцепрем'єр-міністр із питань тимчасово окупованих територій і представник України в політичній підгрупі ТКГ у Мінську Олексій Резніков в інтерв'ю "Сьогодні".

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Росіяни зловживають публічною інформацією про полонених

Якщо родичі полонених бойовиками українців чи бранців Кремля публічно називають прізвища своїх рідних, то цим вони лише ускладнюють переговори. За словами Резнікова, росіяни залюбки зловживають цією інформацією та підвищують ставки у складному процесі обміну.

Чим публічнішою стає людина, тим, природно, складніше її звідти забрати. Ба більше, за них Росія починає вимагати неоднозначні фігури,

– сказав урядовець.

І пояснив: "Коли ми сьогодні дивуємося, що віддали якісь знакові фігури минулого разу, подивімося, а які знакові фігури забрали ми".

Потрібно забирати усіх, кого зможемо

"Не існує універсальної формули, чим один українець кращий або гірший за іншого", – переконаний Резніков. Усі громадяни України мають право жити вільним життям на підконтрольній своїй державі території.

Зараз потрібно забирати всіх, кого можемо: і цивільного, і військового. Немає різниці. Вони всі громадяни України. Боротися потрібно за кожного,

– наголосив віцепрем'єр.

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