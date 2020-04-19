Почему держат в тайне имена людей, которых будут спасать из плена боевиков: объяснение Резникова
Тех людей, о которых говорят публично, спасти из плена боевиков труднее. Ведь россияне начинают манипулировать информацией о них и повышать ставки во время переговоров.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников в интервью "Сегодня".
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Россияне злоупотребляют публичной информации о пленных
Если родственники плененных боевиками украинцев или пленников Кремля публично называют фамилии своих родных, то этим они только усложняют переговоры. По словам Резникова, россияне охотно злоупотребляют этой информацией и повышают ставки в сложном процессе обмена.
Чем публичнее становится человек, тем, естественно, сложнее его оттуда забрать. Более того, за них Россия начинает требовать неоднозначные фигуры,
– сказал чиновник.
И пояснил: "Когда мы сегодня удивляемся, что отдали какие-то знаковые фигуры в прошлый раз, давайте посмотрим, а какие знаковые фигуры забрали мы".
Нужно забирать всех, кого сможем
"Не существует универсальной формулы, чем один украинец лучше или хуже другого", – убежден Резников. Все граждане Украины имеют право жить свободной жизнью на подконтрольной своему государству территории.
Сейчас нужно забирать всех, кого можем: и гражданского, и военного. Нет разницы. Они все граждане Украины. Бороться нужно за каждого,
– подчеркнул вице-премьер.
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Коротко о пока последнем обмене 16 апреля
- Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинским властям списки удерживаеміх, которых готовы отпустить. Списки отдельно подали луганские и донецкие оккупанты, вместе в обоих было только 19 человек.
- 8 апреля ТКГ договорилась относительно списков и даты – не позднее Пасхи.
- 16 апреля обмен состоялся: Украина вернула 20 своих граждан, вместо них отпустила 18 боевиков и их сторонников (четверо, к слову, не захотели возвращаться на оккупированные территории).
- Спасти удалось в основном гражданских (в списках было только двое военных и правохранитель).