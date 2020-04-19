Почему держат в тайне имена людей, которых будут спасать из плена боевиков: объяснение Резникова

Тех людей, о которых говорят публично, спасти из плена боевиков труднее. Ведь россияне начинают манипулировать информацией о них и повышать ставки во время переговоров.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников в интервью " Сегодня ".

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Россияне злоупотребляют публичной информации о пленных

Если родственники плененных боевиками украинцев или пленников Кремля публично называют фамилии своих родных, то этим они только усложняют переговоры. По словам Резникова, россияне охотно злоупотребляют этой информацией и повышают ставки в сложном процессе обмена.

Чем публичнее становится человек, тем, естественно, сложнее его оттуда забрать. Более того, за них Россия начинает требовать неоднозначные фигуры,

– сказал чиновник.

И пояснил: "Когда мы сегодня удивляемся, что отдали какие-то знаковые фигуры в прошлый раз, давайте посмотрим, а какие знаковые фигуры забрали мы".

Нужно забирать всех, кого сможем

"Не существует универсальной формулы, чем один украинец лучше или хуже другого", – убежден Резников. Все граждане Украины имеют право жить свободной жизнью на подконтрольной своему государству территории.

Сейчас нужно забирать всех, кого можем: и гражданского, и военного. Нет разницы. Они все граждане Украины. Бороться нужно за каждого,

– подчеркнул вице-премьер.

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