06:12
19 апр 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дом Семья Auto Инвестиции Учеба Likar Покер Дизайн Афиша
      more
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      ЗАГРЯЗНЕНИЕ ВОЗДУХА КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19 ПАСХА

      Почему держат в тайне имена людей, которых будут спасать из плена боевиков: объяснение Резникова

      - Читати новину українською
      Обмен пленными: почему не называют имена тех, кого собираются спасать / СБУ

      Тех людей, о которых говорят публично, спасти из плена боевиков труднее. Ведь россияне начинают манипулировать информацией о них и повышать ставки во время переговоров.

      Об этом рассказал вице-премьер-министр по вопросам временно оккупированных территорий и представитель Украины в политической подгруппе ТКГ в Минске Алексей Резников в интервью "Сегодня".

      К теме Спиленные зубы и пытки током: почему экс-боевики не захотели возвращаться к "своим"

      Россияне злоупотребляют публичной информации о пленных

      Если родственники плененных боевиками украинцев или пленников Кремля публично называют фамилии своих родных, то этим они только усложняют переговоры. По словам Резникова, россияне охотно злоупотребляют этой информацией и повышают ставки в сложном процессе обмена. 

      Чем публичнее становится человек, тем, естественно, сложнее его оттуда забрать. Более того, за них Россия начинает требовать неоднозначные фигуры,
      – сказал чиновник.

      И пояснил: "Когда мы сегодня удивляемся, что отдали какие-то знаковые фигуры в прошлый раз, давайте посмотрим, а какие знаковые фигуры забрали мы".

      Нужно забирать всех, кого сможем

      "Не существует универсальной формулы, чем один украинец лучше или хуже другого", – убежден Резников. Все граждане Украины имеют право жить свободной жизнью на подконтрольной своему государству территории.

      Сейчас нужно забирать всех, кого можем: и гражданского, и военного. Нет разницы. Они все граждане Украины. Бороться нужно за каждого,
      – подчеркнул вице-премьер.

      Важное о следующем обмене Зеленский объяснил, кого может вернуть Украина

      Коротко о пока последнем обмене 16 апреля

      • Пророссийские боевики на Донбассе 2 апреля предложили украинским властям списки удерживаеміх, которых готовы отпустить. Списки отдельно подали луганские и донецкие оккупанты, вместе в обоих было только 19 человек.
      • 8 апреля ТКГ договорилась относительно списков и даты – не позднее Пасхи.
      • 16 апреля обмен состоялся: Украина вернула 20 своих граждан, вместо них отпустила 18 боевиков и их сторонников (четверо, к слову, не захотели возвращаться на оккупированные территории).
      • Спасти удалось в основном гражданских (в списках было только двое военных и правохранитель).
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Украина – Россия Война на Донбассе Алексей Резников Пророссийские боевики Оккупированные территории Обмен пленными Новости Украины
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Предложения партнеров
      Комментарии
      Главные новости
      Последние Новости
      Больше новостей
      Публикации
      18 апреля , 23:00 Богослужение на Пасху 2020: онлайн-трансляция
      Вероніка Климська
      18 апреля , 22:08 Главные новости 18 апреля: коронавирус у Онуфрия, пожары на Житомирщине и дым в Киеве
      Ігор Саджениця