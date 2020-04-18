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      Спиленные зубы и пытки током: почему экс-боевики не захотели возвращаться к "своим"

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      Почему экс-боевики не захотели возвращаться к "своим" / pravda.com.ua

      Между Украиной и боевиками 16 апреля состоялся обмен пленными. Четверо боевиков "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированные территории. Вероятно, сделали это из-за страха пыток, которые их там ждут.

      Причину того, почему четверо боевиков не захотели возвращаться в так называемую "ЛНР", – написал в фейсбуке журналист Станислав Асеев, который раньше тоже был в плену.

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      По словам Асеева, удивляться, что боевики, которые ранее воевали за ЛНР, отказались вернуться в "республику", не нужно. Ведь они осознают, что там их ждут страшные пытки. Именно так было с теми, кто вернулся на оккупированные территории после предыдущих обменов.

      Многие искренне удивляются, почему эти ребята, которые воевали за "ЛНР", отказываются возвращаться в родную "республику". А удивляться нечему,
      – написал Асеев.

      Он также описал несколько страшных историй боевиков, которые вернулись на оккупированные территории ранее. В частности, о том, как находился в заключении с одним из тех, кто вернулся в "ДНР" по обмену. Мужчина "сидел со спиленными напильником зубами". Другой заключенный, который тоже "счастливо вернулся", знал, что такое пытка электричеством.

      Что известно о последнем на данній момент обмене пленными

      • Очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками состоялся 16 апреля.
      • На Родину вернулись 20 пленных из оккупированных территорий. На неподконтрольные территории Украина передала 14 человек.
      • Четверо из тех, кого должны были передать на оккупированную территорию, отказались покидать Украину.
      • Все освобожденные пройдут обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости политики Украина – Россия Новости Украины Новости России Оккупированные территории Война на Донбассе Обмен пленными
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