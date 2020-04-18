Спиленные зубы и пытки током: почему экс-боевики не захотели возвращаться к "своим"
Между Украиной и боевиками 16 апреля состоялся обмен пленными. Четверо боевиков "ЛНР" отказались возвращаться на оккупированные территории. Вероятно, сделали это из-за страха пыток, которые их там ждут.
Причину того, почему четверо боевиков не захотели возвращаться в так называемую "ЛНР", – написал в фейсбуке журналист Станислав Асеев, который раньше тоже был в плену.
Читайте также Боевик с Луганщины сказал, почему не захотел возвращаться в ОРДЛО: циничное видео
По словам Асеева, удивляться, что боевики, которые ранее воевали за ЛНР, отказались вернуться в "республику", не нужно. Ведь они осознают, что там их ждут страшные пытки. Именно так было с теми, кто вернулся на оккупированные территории после предыдущих обменов.
Многие искренне удивляются, почему эти ребята, которые воевали за "ЛНР", отказываются возвращаться в родную "республику". А удивляться нечему,
– написал Асеев.
Он также описал несколько страшных историй боевиков, которые вернулись на оккупированные территории ранее. В частности, о том, как находился в заключении с одним из тех, кто вернулся в "ДНР" по обмену. Мужчина "сидел со спиленными напильником зубами". Другой заключенный, который тоже "счастливо вернулся", знал, что такое пытка электричеством.
Читайте также
-
В Крыму продолжает исчезать вода: какие запасы остались в водохранилищах полуостровасегодня , 14:16
-
Я победил болезнь, – глава Запорожского облсовета, который выздоровел от коронавирусасегодня , 14:49
-
Как выглядит село на Житомирщине, которое выгорело дотла: фотосегодня , 14:57
-
Новости о коронавирусе 18 апреля: антирекорд смертности в США, 978 врачей заболели COVID-19сегодня , 12:30
-
Пожар в Чернобыльской зоне: добрался ли огонь до хранилища радиационных отходовсегодня , 14:38
-
СБУ опровергла заявление о подготовке генералом Шайтановым покушения на Аваковасегодня , 13:03