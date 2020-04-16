Боевик с Луганщины сказал, почему не захотел возвращаться в ОРДЛО: циничное видео

Во время очередного обмена пленными четверо из тех, кого должны были передать на территорию, подконтрольную боевикам, отказались покидать Украину. Мужчины мотивировали это тем, что они не хотят быть теперь причастны к тем, на чьей стороне ранее находились.

На видео, сделанном во время обмена, один из мужчин объяснил, почему отказывается. Он отметил, что воевал за "ЛНР", однако теперь его помиловали, поэтому он не хочет возвращаться на оккупированную территорию.

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Представительница территории, подконтрольной боевикам, Ольга Кобцева, отметила, что в заявлении мужчина отметил совсем другое. По ее словам, до этого он выразил желание быть освобожденным в связи с политическими договоренностями в результате обмена.

Мужчина подчеркнул, что он хотел освободиться от ответственности за участие в войне против Украины на стороне "ЛНР".



Отрывок из разговора:

Ольга Кобцева: "Вы воспользовались моментом, чтобы получить процессуальную очистку?"

участник обмена: "Это своеобразная программа очистки, так более понятно?"

Что известно о новом обмене пленными?

Очередной обмен пленными между Украиной и подконтрольными России боевиками Донбасса состоялся 16 апреля.

На Родину вернулись 20 пленных с оккупированных территорий. Зато на неподконтрольные территории Украина передала 14 человек.

Все освобожденные будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.

Смотрите видео: боевик рассказал, почему не захотел возвращаться к сепаратистам