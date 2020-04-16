Бойовик з Луганщини сказав, чому не захотів повертатися в ОРДЛО: цинічне відео

Під час чергового обміну полоненими четверо з тих, кого мали передати на територію, підконтрольну бойовикам, відмовилися залишати Україну. Чоловіки мотивували це тим, що вони не хочуть бути тепер дотичними до тих, на чиєму боці раніше перебували.

На відео, відзнятому під час обміну, один з чоловіків пояснив, чому відмовляється. Він зазначив, що воював за "ЛНР", однак тепер його помилували, тож він не хоче повертатися на окуповану територію.

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Представниця території, підконтрольної бойовикам, Ольга Кобцева, зазначила, що в заяві чоловік зазначив зовсім інше. За її словами, до цього він висловив бажання бути звільненим згідно з політичними домовленостями в результаті обміну.

Чоловік наголосив, що він хотів звільнитися від відповідальності за участь у війні проти України на боці "ЛНР".

Уривок з розмови:

Ольга Кобцева: "Ви скористалися моментом, щоб отримати процесуальну очистку?"

учасник обміну: "Це своєрідна програма очищення, так більш зрозуміло?"

Що відомо про новий обмін полоненими?

Черговий обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками Донбасу відбувся 16 квітня.

На Батьківщину повернулися 20 бранців з окупованих територій. Натомість на непідконтрольні території Україна передала 14 осіб.

Всі звільнені проходитимуть обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.

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