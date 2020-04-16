Я хочу вернуть маму, у нее проблемы со здоровьем – дочь пленной Елены Пех
Пасхальный обмен пленными таки состоялся. В Украину вернулись 20 пленных, которых удерживали на подконтрольных России территориях Донецкой и Луганской областей. Однако еще многие украинцы остаются в СИЗО оккупанта.
Так, родственники пленных, которых обменяли 16 апреля, записали видеообращение к президенту Владимиру Зеленскому. Они требуют встречи с ним, чтобы обсудить списки на обмен.
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Среди них – дочь пленной Елены Пех Изабелла. Она в эфире 24 канала рассказала, что последний раз слышала маму по телефону, когда та попала в СИЗО.
"С начала военного конфликта на Донбассе я с мамой заботились про бабушку и тетю, которые находятся на оккупированной территории. После Дебальцевского котла у бабки произошел инсульт и мама должна периодически ездить на оккупированную территорию, чтобы за ней ухаживать. И 9 августа 2018 года ее арестовали. Три месяца я не знала, где она находится. 25 октября ее перевели в СИЗО и только тогда я узнала, что она жива", – вспомнила Изабелла Пех.
По ее словам, маму осудили на 13 лет, обвинив в шпионаже в пользу Украины.
Она пропустила уже два обмена, я обращалась во все возможные органы, все международные организации знают об этой ситуации, но никто ничего не может сделать. Она есть в списках на обмен, но почему другая сторона ее не подтверждает, не отдает, я не знаю, почему,
– отметила дочь пленной.
"Я не имею связи с ней, это вообще невозможно, ведь я и другие родственники пленных находимся на территории Украины. Я узнаю только какие-то отрывки о ней от добрых людей, которые остались там, и помогают в этой ситуации, а также от адвоката", – сказала она.
Время, когда может произойти следующий обмен пленными
Также добавила: "Я не буду останавливаться, ведь я хочу вернуть маму домой, у нее проблемы со здоровьем – она болеет эпилепсией. Эти все люди прошли пытки, и это сильно подкосило их здоровье".
Комментарий дочери пленной Елены Пех: смотрите видео
Обмен пленными 16 апреля: основное
- Это первый обмен в 2020 году во время которого Украина вернула 20 своих граждан, а вместо этого отпустила 18 боевиков и их сторонников.
- Среди людей, которые вернулись из подвалов боевиков, есть гражданские (большая часть), двое военных и милиционер.
- Все освобожденные будут проходить обязательную двухнедельную обсервацию на территории Донбасса.
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