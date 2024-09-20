В несколько волн "Шахеды" пытались пробиться туда. Поэтому местным время от времени приходилось слышать звуки взрывов, о чем сообщало Суспільне.

Хронология ночи Россия запустила много "Шахедов": каким областям угрожают дроны-камикадзе

Взрывы в Хмельницкой области 20 сентября: что известно

В общем враг начал атаку "Шахедами" еще ранним вечером 19 сентября. В Хмельницкую область дроны-камикадзе долетели примерно в 1 ночи. Там воздушная тревога продолжается с 01:04 20 сентября.

От местных начали поступать сообщения о звуках взрывов около 3 утра. При этом Воздушные силы пишут, что есть еще дроны, которые движутся в сторону Хмельницкой области.

О работе сил противовоздушной обороны сообщали в течение ночи в Киевской ОВА. Также Суспільне писало о взрывах и звуках работы ПВО в Черкасской области. Взрывы слышали и в Запорожье, там была атака КАБами.

Обратите внимание! Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.