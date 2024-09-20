У кілька хвиль "Шахеди" намагалися пробитися туди. Тож місцевим час від часу доводилося чути звуки вибухів, про що повідомляло Суспільне.
Хронологія ночі Росія запустила багато "Шахедів": яким областям загрожують дрони-камікадзе
Вибухи на Хмельниччині 20 вересня: що відомо
Загалом ворог почав атаку "Шахедами" ще раннього вечора 19 вересня. До Хмельницької області дрони-камікадзе долетіли приблизно о 1 ночі. Там повітряна тривога триває від 01:04 20 вересня.
Від місцевих почали надходити повідомлення про звуки вибухів близько 3 ранку. При цьому Повітряні сили пишуть, що є ще дрони, які рухаються у бік Хмельницької області.
Про роботу сил Протиповітряної оборони повідомляли впродовж ночі у Київській ОВА. Також Суспільне писало про вибухи та звуки роботи ППО в Черкаській області. Вибухи чули й у Запоріжжі, там була атака КАБами.