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      Спиляні зуби й катування струмом: чому ексбойовики не захотіли повертатися до "своїх"

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      Чому ексбойовики не захотіли повертатися до "своїх" / pravda.com.ua

      Між Україною та бойовиками 16 квітня відбувся обмін полоненими. Четверо бойовиків "ЛНР" відмовилися повертатися на окуповані території. Ймовірно, зробили це через страх тортур, які їх там чекають.

      Причину того, чому четверо бойовиків не захотіли повертатися у так звану "ЛНР", написав у фейсбуці журналіст Станіслав Асєєв, який раніше теж був у полоні.

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      За словами Асєєв, дивуватися, що бойовики, які воювали за ЛНР, відмовилися повернутися в "республіку" не потрібно. Адже вони усвідомлюють, що там їх чекають страшні тортури. Саме так було з тими, хто повернувся на окуповані території після попередніх обмінів.

      Багато хто щиро дивується, чому ці хлопці, які воювали за "ЛНР", відмовляються повертатися в рідну "республіку". А дивуватися нема чому,
      – написав Асєєв.

      Він також описав декілька страшних історій бойовиків, які повернулися на окуповані території раніше. Зокрема, про те, як перебував в ув’язненні з одним із тих, хто повернувся в "ДНР" з обміну. Чоловік «сидів зі спиляними напилком зубами». Інший в’язень, який теж "щасливо повернувся", знав, що таке катування електрикою.

      Що відомо про останній наразі обмін полоненими

      • Черговий обмін полоненими між Україною та підконтрольними Росії бойовиками відбувся 16 квітня.
      • На Батьківщину повернулися 20 бранців з окупованих територій. На непідконтрольні території Україна передала 14 людей.
      • Четверо з тих, кого мали передати на територію, підконтрольну бойовикам, відмовилися залишати Україну.
      • Усі звільнені пройдуть обов'язкову двотижневу обсервацію на території Донбасу.
      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Україна – Росія Новини Росії Окуповані території Війна на Донбасі Обмін полоненими Новини політики Новини України
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