Полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор и военный эксперт Роман Свитан рассказал 24 Каналу, что это дешевый легкомоторный аппарат, который стоит 10– 20 тысяч долларов. Его обустраивают системой наведения и GPS-навигацией и он находится под прямым управлением летчика-оператора.

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Больше самолет, чем дрон

Разработка украинских специалистов может быть как дроном-камикадзе, так и ударным дроном. Он может сбрасывать авиабомбы ОФАБ-100, которые крепятся к нему на подвес.

Таких бомб, по словам военного эксперта, у нас очень много. Такой аппарат может пройти не менее 600 километров, а если будет иметь дополнительный бак и прямое управление, то 1000– 1500 километров. Вести его оператору придется несколько часов.

Этими аппаратами должны заниматься Военно-воздушные Силы – это самолет, а не в прямом смысле беспилотник. Он может поднимать до 300 кг нагрузки: 100 кг – это бомба, еще 100 – система управления и еще 100 литров дополнительного топлива. Однако это именно самолет, и им должен управлять летчик,

– подчеркнул летчик-инструктор.

Подобных аппаратов в Европе – тысячи, они стоят там списанными и никогда не будут функционировать. А управлять ими могут даже лётчики на пенсии. Однако такие дроны нужно запускать сотням – не десятками – в сутки. Это позволит полностью "осушить" российскую ПВО. Враг, по его мнению, ничего не сможет с ними поделать.

Также в Украине много аэродромов для запуска этих летальных аппаратов. Им нужна взлетная полоса длиной всего в 200 метров. По большому счету, он может взлететь с любого поля.

"В Украине летный и инженерный состав тех, кто уже на пенсии, можно привлечь для переделки этих дронов и управление ими", – подчеркнул Роман Свитан.

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