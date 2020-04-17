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      ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯ КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ВЕЛИКДЕНЬ

      Наступний обмін: Зеленський пояснив, кого може повернути Україна

      - Читать новость на русском
      Президент України Володимир Зеленський / Getty Images

      Напередодні Україна звільнила 20 своїх громадян з полону підконтрольних РФ бойовиків Донбасу. Президент України Володимир Зеленський підкреслив, що попри пандемію COVID-19 робота над наступними обмінами не припинятиметься.

      Наступного разу Україна може звільнити з полону тих, хто перебуває у Криму чи Росії. Про це глава держави повідомив у ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера".

      Важливо Обмін полоненими: що відомо про військових та цивільних, яких звільнили

      Президент пригадав попередні обміни між Україною та Росією. Зокрема – у вересні 2019 року, коли в Україну повернулися 35 політв'язнів, серед яких військовополонені моряки. А також обмін після нормандського саміту, коли Росія віддала 76 українців.

      Далі пішла складніша ситуація. Ми боролися за те, щоб продовжити обміни. І домовилися про ці два треки – окремо з Росією, окремо з тимчасово окупованими територіями,
      – зазначив Зеленський.

      Й додав, що йому пропонували почекати з обмінами, і повернутися до них, коли вщухне пандемія коронавірусу COVID-19.

      Що відомо про обмін полоненими 16 квітня? Це перший обмін у 2020 році, а також перший після великого обміну 29 грудня 2019 року. Україна звільнила 20 своїх громадян. Серед людей, які повернулися з підвалів бойовиків, більшість є цивільними. У списках лише двоє військових і правоохоронець, а луганські бойовики відпустили лише цивільних.

      14 бойовиків та їхніх прихильників Україна передала на окуповані території. При цьому в ОРДО повернулися 10 осіб (один відмовився), в ОРЛО – 4 особи (троє відмовилися).

      Президент наголосив, що не можна припиняти ті відносини, які почалися у сфері обмінів. "Ми повинні щодня працювати. 20 людей готові, вони підтвердили, ми їх верифікували, міняємо. Розумію, що для суспільства це стало звичкою. Але це гарна звичка. Для нас це дуже важливо, для родин. Якщо завтра нам запропонують обмін "один на одного", ми теж будемо радіти і будемо обмінювати", – запевнив Зеленський.

      Наступний крок – хочемо поміняти людей, які перебувають на території Криму чи Росії. Це трохи складніше. Бо паралельно у всьому світі – коронавірус. А ми розуміємо, що життя не зупиняється,
      – сказав глава держави.

      Раніше перший голова Меджлісу кримськотатарського народу та нардеп Мустафа Джемілєв підкреслив: татари можуть відмовитися від обміну, якщо дізнаються, що їх мінятимуть на бандитів.

      Автор: Ірина Буртик
      Теги: Україна – Росія Кримські татари Новини Криму Новини України Володимир Зеленський Війна на Донбасі Окуповані території Обмін полоненими
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