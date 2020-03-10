Татари не хочуть, щоб їх міняли на бандитів, – Джемілєв про обмін полоненими

Для наступного обміну утримуваними особами списки вже готові. Однак, по-перше, Росія категорично проти звільнення кримських татар. А по-друге, самі татари можуть відмовитися від обміну, якщо дізнаються, що їх мінятимуть на бандитів.

Про це розповів перший голова Меджлісу кримськотатарського народу та народний депутат Мустафа Джемілєв "Громадському радіо" 9 березня.

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Нам передали список із СБУ на затвердження. Невдовзі вони за будь-яку ціну все ж планують обмінювати людей,

– сказав політик.

І уточнив, що кримські татари мають своє бачення, кого і за яких умов слід міняти:

У пріоритеті ті, кого в Росії засудили до найбільших термінів ув'язнення (мовиться про, наприклад, 17 та 18 років).

Також у першу чергу звільняти треба тих, у кого слабке здоров’я.

Списки вже готові, але зараз Росія просто не розмовляє про це. Я мушу сказати, що росіяни категорично проти звільнення кримських татар,

– наголосив Джемілєв.

Окрім цього, самі кримські татари, яких внесли до списку на обмін, можуть від цього обміну відмовитися, якщо вони дізнаються, що їх обмінюють на бандитів".

Джемілєв нагадав, що Ахтема Чийгоза та Ільмі Умерова звільнили завдяки допомозі турецького президента Реджепа Ердогана. Натомість Туреччина змушена була віддати Путіну двох терористів, які вбивали чеченських дисидентів.

"І Умеров, і Чийгоз говорять: "Якби ми знали, що такою ціною, то ми б не звільнялися", – пояснив Джемілєв.

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Коротко про новий обмін полоненими

На початку лютого Президент України Володимир Зеленський заявив, що складає великий список людей, яких готують на обмін із бойовиками. Тоді він наголосив, що більшість у списку – кримські татари .

. Голова ОП Андрій Єрмак 1 березня у Мінську зустрівся із заступником керівника адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Той підтвердив намір вже у березні здійснити новий обмін утримуваними особами.

5 березня Зеленський говорив, що українська сторона в Мінську подала список з понад 200 прізвищ для майбутнього обміну утримуваними особами.

для майбутнього обміну утримуваними особами. 6 березня уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова заявила, що до списку на обмін включено 86 незаконно ув'язнених кримських татар.

7 вересня Україна провела великий обмін з Росією за схемою "35 на 35": до України повернули 24 військовополонених моряків та 11 політв'язнів. А 29 грудня був обмін із бойовиками на Донбасі: додому повернулися 76 українців.