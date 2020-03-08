Асєєв на прикладі утримання у підвалах бойовиків розповів, як росіяни "розуміють мир"

Журналіст Станіслав Асєєв заявив, що у полоні бойовиків, де він провів 31 місяць, у нього зникли будь-які ілюзії щодо Росії. Мовляв, підвали бойовиків чітко показують, як росіяни розуміють мир, що вони там роблять зокрема і зі своїми громадянами.

Полон змусив переглянути свої погляди як політичні та ідеологічні, так і погляди на людину загалом, розповів Асєєв у проєкті "Рандеву з Яніною Соколовою".

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За його словами, відносним "позитивом" від ув'язнення можна назвати те, що у нього більше не залишається ілюзій про Росію, які, можливо, ще залишалися. Причиною цьому стало ставлення сусідньої держави до полонених етнічних росіян, які з українськими паспортами жили на Донбасі.

Все ж таки, я розумію, що людина, яка опиняється на межі, їй завжди є куди падати. Я справді пройшов через пекло, але пройшов лише через перше коло. А є люди, які пройшли усі дев'ять кіл,

– розповідає Станіслав Ассєв.

Він відверто зізнається, що не знає, як би поводився у такій ситуації, адже таким людям було у сотні разів гірше, ніж йому. Зокрема, це стосується і жінок, які потрапили у полон бойовиків.

"Дивлячись на них, на те, що вони витерпіли і вижили, це все ж таки залишає певний оптимізм щодо людини. Та здебільшого я став песимістичною людиною", – розповів журналіст.

Що відомо про Асєєва і його ув'язнення?Станіслав Асєєв родом з нині окупованого Донецька. Там він жив і працював, коли на українську землю вторглися росіяни. Після окупації він залишився у рідному місті і працював для низки українських ЗМІ, зокрема "Радіо Свобода".



У травні 2017 року його викрали бойовики і звинуватили у "шпигунстві" на користь України. Журналіста кинули у підвали бойовиків, де він перебував протягом понад 30 місяців до звільнення 29 грудня 2019 року.