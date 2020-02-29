Чим жив окупований Донбас на початку агресії Кремля: експолітв'язень Асєєв опублікував щоденник
Колишній бранець Кремля Станіслав Асєєв оприлюднив фрагменти зі свого щоденника, який вів у 2014 – 2017 роках. Він його зумів врятувати ще до арешту з боку бойовиків. І зараз отримав назад.
Як написав Асєєв у фейсбуці, йому склалося враження, що він отримав привіт із того світу.
Радимо ознайомитися! Катування, спроби суїциду і бажання помсти: Асєєв відверто розповів про полон бойовиків
Витяги з щоденника Станіслава Асєєва
Сьогодні зустрів на вулиці свого старого друга. Він йшов додому у звільнення з бази бойовиків, де служить мінометником. Говорили майже чверть години. Нарешті зміг з'ясувати для себе питання, що мене давно хвилювало – абсолютно однозначно: я не зміг би натиснути на курок. Цікаво, як вчинив би він, дізнавшись, хто я?
***
1:15 ночі. Щойно відбувся обстріл з «Граду»: дикий гуркіт, вибуховою хвилею відкрило вікна балкону, в спальні – видно, як удень. За полем щось горить. Встиг вискочити в передпокій за стіну, хоча уламків не було. Незабаром на роботу, виспатися не вдасться. Решта 4,5 години доведеться спати в одязі.
***
Знову вантажили капусту. Втомився так, що немає сил навіть просто дивитися: вже одне це заняття здається мені надмірним. (За вікном – знову міни).
***
Сьогодні на вулиці до мене підійшов старий і попросив 10 копійок. Я стояв весь у борошні і брудному одязі, але закривав хазяйський джип, куди тільки що засунув мішок зерна. Думаю, саме тому я привернув його увагу. Я дав йому гривню, залишивши 5 на проїзд. Він ледь мене не розцілував. Весь день відчуваю нестерпні докори сумління: чи то через те, що зробив «добру» справу, чи то через те, що думаю про це. Ледь не кинувся його наздоганяти, щоб забрати гроші назад: думаю, мені стало б значно легше. (Врятувала чергова машина з борошном).
***
Вже другу добу – найтяжча депресія. Робота не допомагає, хоча я намагаюся навіть не відпочивати. (Варто присісти, і в очах просто темніє). Довелося знову їсти шоколад.
***
Якби Бог сказав, що я – грішний і заслуговую на вічні муки, як би я зміг в цьому переконатися, не звертаючись до нього самого? (Чи не про це думав Гедель (австрійський логік і прозаїк – 24 канал?). Думаю, Страшний Суд в цьому сенсі є схожим на ефект від хорошої картини: було б безглуздо сказати, що вона – хороша.
***
Письменник – найгірша їз професій: і платять мало, і піти неможливо.
***
Вчора ввечері натрапив на патруль: не дійшов буквально метрів 15 до під'їзду. 4 здорових хлопці з автоматами і в бронежилетах, на подив ввічливі, враховуючи, що я був без паспорта. Після невеликого допиту відпустили. Яке дивне почуття: я дивлюся їм в обличчя, так само чемно відповідаю, але не покидає відчуття погано зіграної п'єси, немов я прийшов грабувати банк, який мені заборгував, але перед цим змушений кілька хвилин поспілкуватися з менеджером про кредитну ставку.
***
9 травня. Став свідком психозу та істерії. Георгіївські стрічки у вушних сережках; завішені фасади будинків «республіканськими» та російськими прапорами; п'яні «спартанці», що чухають ножами бороди; гармоністи – по всьому бульвару; малюки в гімнастерках, пілотках і кулеметних стрічках; оточено «Оплотом» драмтеатр; десятки патрулів; помідори, горілка та пиво на лавках раніше доглянутих скверів. Черги в сортир і за «фронтово.» гречкою. Сльози, перегар, шашлики
***
Її очам
Її очам. Що є в них все:
Зірки Ван Гога, і Моне…
І ніжний промінь на бульварі
Похмурим ранком у Сен-В’є.
Її очам. Що в них війна:
Кипить розкатами гроза
І квітне синім небосхилом
Надія з присмаком вина.
Її очам. Що з них не йде
Вечірнє сяйво де-Кале,
І бродить потайки від зору
Щось до безмежності сумне.
Її очам. І їй самій:
Глибокій, пристрасній, сумній –
Чия душа давно б зів’яла
Без зеленіючих в ній мрій...
Її очам, у тінях віт,
Крізь пелену туманних літ
Бажати можна лиш одного:
Наснаги втратити свій щит...
***
Повертався з Артемівська. Надвечір застряг на Ясинуватському блокпосту. У Горлівці підібрали двох, у одного виявився паспорт, виданий сьогоднішнім числом. Обидва кавказці, ледь говорять по-російськи. Маршрутку оточили «ополченці», наділи бронежилети та наказали цим двом вийти. Цілу годину допиту: поки їх допитували, якраз був красивий захід. Картину псував хіба що напис «за онучка Михайлика», який миготів у мене перед очима на одній з дощок посту. Кавказців зняли з рейсу та відвели в лісосмугу. Нас відпустили. – Рулетка, в якій число ополченців знову не зіграло. (Втрачаю чутливість). У Ясинуватій помітив висотний будинок, частину якого зрізало снарядом, ніби масло ножем. У вікні, через метр від бетонних шматків, вечеряли.
Зверніть увагу! Я досі не можу наїстися і боюсь спілкуватися з людьми: відверте інтерв'ю з експолоненим (18+)
Що відомо про Станіслава Асєєва:коротко
- Це український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін працював в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода". Уроджнець Донецька.
- Колишній однокурсник та екснардеп Єгор Фірсов розповідав, що журналіст Станіслав Асєєв вважав своїм обов'язком залишитися на окупованих територіях та висвітлювати правду про події там.
- Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року. Спочатку він просто безслідно зник, а пізніше бойовики визнали, що утримують його.
- За "шпигунство" на користь України так званий "суд" бойовиків у 2017 році засудив його до 15 років ув'язнення у підвалах донецьких бойовиків.
- Асєєва звільнили у межах великого обміну між Україною та окупантами на Донбасі. Відбувся він 29 грудня 2019 року.
- 2 січня Асєєв зняв банер на свою підтримку #FreeAseyev з балкону "Українського тижня".
- Асєєв планує продовжити роботу над книгою "Ізоляція". У ній журналіст розповість таємну тюрму росіян на окупованому Донбасі.
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