19:13
2 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Безсмертний Бердимухамедов. Путін пробив дно
      Вєсті Кремля
      20:23, 1 січня
      Вєсті.UA. Жир: Віктор Павлік йде в президенти? П'яний ефір з Мосійчуком
      Вєсті.UA
      20:01, 1 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ

      Звільнений з полону бойовиків журналіст Асєєв зняв банер на свою підтримку: фото

      593 Читать новость на русском
      Станіслав Асєєв / скріншот із відео

      Журналіст та блогер Станіслав Асєєв перебував у полоні проросійських бойовиків понад 2 роки. Його звільнили в рамках великого обміну, проведеного Україною та окупантами на Донбасі 29 грудня 2019 року.

      Так, 2 січня Асєєв зняв банер на свою підтримку #FreeAseyev з балкона "Українського тижня". Про це інформує "Радіо Свобода".

      Актуально: Новий обмін полоненими може відбутися взимку 2020 року, – речниця Зеленського

      Потрібно ще психологічно адаптуватися, в тому числі й до ритму міста, до якого не те, щоб не звик, – звикати не було можливості,
      – розповів про свої теперішні відчуття журналіст.

      Він також поділився планами на майбутнє. Каже, що продовжить роботу над книгою "Ізоляція" – про таємну тюрму росіян на окупованому Донбасі.


      Асєєв зняв плакат на свою підтримку з балкона "Українського тижня"/ фото "Радіо Свобода"


      Журналіст продовжить писати книгу про в'язниці бойовиків на окупованому Донбасі/ фото "Радіо Свобода"

      Цікаво! Плакат на підтримку Асєєва повісили на балконі видання "Український тиждень" в День гідності та свободи 21 листопада 2019 року. Тоді головний редактор Дмитро Кропивенко висловив сподівання, що настане час, коли "Стас Асєєв прийде до нас у редакцію і зніме цей плакат". На щастя, довго на це чекати не довелося.

      Хто такий Станіслав Асєєв?Український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін він працював журналістом в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода". Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року, після викрадення проросійськими бойовиками на Донбасі. В Україну повернувся в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року.

      Як вилікувати геморой: поради лікаря
      сьогодні
      10124
      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини політики ЗМІ Обмін полоненими Журналісти
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 17:03 "Цап-царап", допинговый скандал и Польша "зачинщица" Второй мировой: итоги 2019 года из России
      Андрій Ілларіонов 618
      сьогодні , 15:00 Новогоднее поздравление Зеленского и Путина: какая разница?
      Ель Мюрид 1903
      28 грудня 2019 , 12:30 Прикраси та алергія: яких металів слід уникати
      960
      сьогодні , 14:15 Зеленський для України – як лотерейний квиток: ексклюзивне інтерв'ю з Казаріним
      Олена Трибушна 1684
      сьогодні , 13:01 Закони, які змінять життя українців у 2020 році
      Ірина Поліщук 7075
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук