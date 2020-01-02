Звільнений з полону бойовиків журналіст Асєєв зняв банер на свою підтримку: фото

Журналіст та блогер Станіслав Асєєв перебував у полоні проросійських бойовиків понад 2 роки. Його звільнили в рамках великого обміну, проведеного Україною та окупантами на Донбасі 29 грудня 2019 року.

Так, 2 січня Асєєв зняв банер на свою підтримку #FreeAseyev з балкона "Українського тижня". Про це інформує "Радіо Свобода".

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Потрібно ще психологічно адаптуватися, в тому числі й до ритму міста, до якого не те, щоб не звик, – звикати не було можливості,

– розповів про свої теперішні відчуття журналіст.

Він також поділився планами на майбутнє. Каже, що продовжить роботу над книгою "Ізоляція" – про таємну тюрму росіян на окупованому Донбасі.



Асєєв зняв плакат на свою підтримку з балкона "Українського тижня"/ фото "Радіо Свобода"



Журналіст продовжить писати книгу про в'язниці бойовиків на окупованому Донбасі/ фото "Радіо Свобода"

Цікаво! Плакат на підтримку Асєєва повісили на балконі видання "Український тиждень" в День гідності та свободи 21 листопада 2019 року. Тоді головний редактор Дмитро Кропивенко висловив сподівання, що настане час, коли "Стас Асєєв прийде до нас у редакцію і зніме цей плакат". На щастя, довго на це чекати не довелося.

Хто такий Станіслав Асєєв?Український письменник, журналіст і блогер. Під псевдонімом Станіслав Васін він працював журналістом в окупованому Донецьку. Співпрацював із виданням "Дзеркало тижня", журналом "Український тиждень" та "Радіо Свобода". Перестав виходити на зв'язок 2 червня 2017 року, після викрадення проросійськими бойовиками на Донбасі. В Україну повернувся в рамках обміну полоненими 29 грудня 2019 року.