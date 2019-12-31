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      НОВОРІЧНІ СВЯТА ПІДСУМКИ 2019 ОБМІН ПОЛОНЕНИМИ ГАЗОВИЙ КОНТРАКТ
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      Новий обмін полоненими може відбутися взимку 2020 року, – речниця Зеленського

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      Новий обмін полоненими може відбутися взимку 2020 року / Офіс Президента

      Узгоджувати списки для майбутнього обміну полоненими розпочнуть у січні 2020 року. Сам обмін може відбутися вже цієї зими при наявності відповідних умов.

      Прессекретарка Володимира Зеленського Юлія Мендель розповіла, що під час телефонної розмови 31 грудня президенти України та Росії погодилися, що узгодження списків для майбутнього взаємного звільнення має розпочатися негайно, пише "Інтерфакс-Україна".

      Зверніть увагу: Відомі імена українців, які залишилися в полоні бойовиків після обміну: список

      До узгодження списків неможливо сказати імена і скільки людей будуть узгоджені,
      – додала Мендель.

      Прессекретарка сподівається, що за умови швидкої роботи та технічних можливостей майбутнє взаємне звільнення відбудеться вже взимку 2020 року.

      Мендель вказала, що мова йде про звільнення українців, в тому числі і кримчан, які перебувають в Криму і на території Росії, і росіян, які перебувають в Україні.

      Важливо: Кримські полонені, яких продовжує незаконно утримувати Росія: поіменний список

      Обмін полоненими 29 грудня: коротко про головне

      • Обмін полоненими між Україною та бойовиками на Донбасі відбувся вранці 29 грудня. Колишні бранці Кремля та утримувані у в'язницях бойовиків на Донбасі прилетіли до Києва.
      • На Батьківщину повернулися 76 полонених. Серед звільнених українців – 12 військових і письменник, журналіст "Радіо Свобода" Станіслав Асєєв.
      • Україна передала російській стороні 124 утримуваних. Серед них і скандальні 5 ексберкутівців, яких в Україні судили за підозрою у розстрілах активістів Майдану у 2014 році.

      До теми: Поштовх до миру: що пишуть західні медіа про обмін полоненими

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Росії Новини політики Україна – Росія Обмін полоненими Володимир Путін Володимир Зеленський Юлія Мендель Офіс Президента Війна на Донбасі
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