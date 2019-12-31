Новый обмен пленными может состояться зимой 2020 года, – пресс-секретарь Зеленского

Согласовывать списки для будущего обмена пленными начнут в января 2020 года. Сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что во время телефонного разговора 31 декабря президенты Украины и России согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться незамедлительно, пишет "Интерфакс-Украина".

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До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы,

– добавила Мендель.

Пресс-секретарь надеется, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение произойдет уже зимой 2020 года.

Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

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Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном

Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.

На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.

Украина передала российской стороне 124 содержащихся. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

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