19:18
31 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Зеленский попустил Скабееву. Путину помогли в туалете
      Вєсті Кремля
      14:51, сегодня
      Вести.UA. Жир: Порошенко просится к Зеленскому. Таланты Азирова
      Вєсті.UA
      18:40, сегодня
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Новости Новости Украины
      НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ОБМЕН ПЛЕННЫМИ ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Новый обмен пленными может состояться зимой 2020 года, – пресс-секретарь Зеленского

      95 Читати новину українською
      Новый обмен пленными может состояться зимой 2020 года / Офис Президента

      Согласовывать списки для будущего обмена пленными начнут в января 2020 года. Сам обмен может состояться уже этой зимой при наличии соответствующих условий.

      Пресс-секретарь Владимира Зеленского Юлия Мендель рассказала, что во время телефонного разговора 31 декабря президенты Украины и России согласились, что согласование списков для будущего взаимного освобождения должно начаться незамедлительно, пишет "Интерфакс-Украина".

      Обратите внимание: Известны имена украинцев, которые остались в плену боевиков после обмена: список

      До согласования списков невозможно сказать имена и сколько людей будут согласованы,
      – добавила Мендель.

      Пресс-секретарь надеется, что при условии быстрой работы и технических возможностей будущее взаимное освобождение произойдет уже зимой 2020 года.

      Мендель указала, что речь идет об освобождении украинцев, в том числе и крымчан, находящихся в Крыму и на территории России, и россиян, находящихся в Украине.

      Важно: Крымские пленники, которых продолжает незаконно удерживать Россия: поименный список

      Обмен пленными 29 декабря: коротко о главном

      • Обмен пленными между Украиной и боевиками на Донбассе произошел утром 29 декабря. Бывшие пленники Кремля и удерживаемые в тюрьмах боевиков на Донбассе прилетели в Киев.
      • На Родину вернулись 76 пленных. Среди освобожденных украинцев – 12 военных и писатель, журналист "Радио Свобода" Станислав Асеев.
      • Украина передала российской стороне 124 содержащихся. Среди них и скандальные 5 экс-беркутовцев, которых в Украине судили по подозрению в расстрелах активистов Майдана в 2014 году.

      К теме: Толчок к миру: что пишут западные медиа об обмене пленными

      Что по традиции должно быть на новогоднем столе в год Белой Металлической Крысы
      сегодня
      13185
      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости политики Новости Украины Владимир Зеленский Владимир Путин Новости России Война на Донбассе Украина – Россия Офіс Президента Юлия Мендель Обмен пленными
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 19:00 Почему у русских проблемы с алкоголем?
      Максим Мирович 73
      сегодня , 17:31 Верховная Рада-2019: недостатки и качественные изменения парламента
      Анастасія Кримова 33
      13 декабря , 20:10 Электрический камин в детской: как обустроить уют для родных
      137
      сегодня , 16:00 Газовый контракт: "Нафтогаз" выиграл "Газпром" с разгромным счетом
      Ель Мюрид 1642
      сегодня , 13:30 Викрили російські системи РЕБ, які приховували роками: унікальні докази та фотосвідчення
      Михайло Макарук 542
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук