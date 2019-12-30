Толчок к миру: что пишут западные СМИ об обмене пленными

29 декабря состоялся очередной обмен пленными между Украиной и Россией. Ряд мировых СМИ назвали это событием дня, что может способствовать завершению войны на Донбассе. Однако все не так однозначно. Рассказываем, каким увидели обмен зарубежные аналитики и какие выводы они сделали на этот счет.

На этот раз Украина передала представителям оккупационных администраций 124 человека (плюс еще 17 захотели остаться в Украине). Зато с ОРДЛО вернулись 76 пленных украинцев (еще 5 остались на оккупированной территории из-за семьи).

Противоречивый обмен

Al-Jazeera отмечает, что событие не стоит воспринимать однозначно. Да, обмен произошел вследствии переговоров между Путиным и Зеленским 9 декабря, где президенты договорились об определенных мерах по деэскалации единой активной войны в Европе – на Донбассе.

Детали: Большой обмен пленными между Украиной и боевиками: все, что известно – фото, видео

При этом Зеленский столкнулся с критикой сограждан с самого начала, когда открыто проявил готовность вести переговоры с Путиным.

Критики говорят, что он, возможно, слишком сильно скомпрометировался... С другой стороны он победил на выборах, пообещав закончить этот конфликт,

– пишет издание.

В этой же ситуации журналист Al-Jazeera отмечает: некоторые украинцы недовольны тем, что силовики, обвиняемые в убийствах "евромайдановцев", являются одними из тех, кого передали. Здесь вспоминают и об открытом письме семей жертв к Зеленскому, которые предупредили: освобождение подозреваемых может привести к "волне протестов".

При этом, еще много украинцев, в частности жителей аннексированного Крыма, находятся в плену Кремля. И именно российская позиция мешает решить конфликт на Донбассе. Несмотря на обмен пленными, прекращение огня до сих пор нет – пророссийские боевики продолжают обстреливать украинские территории.



Зеленский и родные пленных в аэропорту / Фото: Facebook ОПУ

Этот обмен, как и сама война, – неравномерный

"Камеры показали, как матери обнимают своих сыновей на украинской стороне, обнимают жен, передают им телефоны, чтобы они могли позвонить семьям", – передает наиболее щемящий момент обмена Der Spiegel.

Вспоминают и одну из 16 освобожденных женщин, Елену Сорокину, которая на своей белой куртке синей ручкой написала: "Моя держава – Україна" ("Мое государство – Украина"). Также на свободу отпустили журналиста Станислава Асеев.

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Возвращение 12 военных и 64 гражданских лиц после годов заключения стало главной темой в украинских СМИ перед Новым годом, пишет издание. Обмен является крупнейшим за два года, но, все же, не в формате "всех на всех".

Для Киева он должен стать только началом дальнейших передач заключенных. По данным Украины, на аннексированном Крымском полуострове до сих пор удерживают десятки политзаключенных, а также – десятки военных и гражданских лиц в Донецкой и Луганской областях, оккупированных пророссийскими боевиками.



Одна из освобожденных написала на куртке "Моя держава – Україна​" / ОПУ

Зеленскому снова пришлось заплатить высокую цену за освобождение солдат и гражданских: Украина передала пять бойцов "Беркута", подозреваемых в убийствах демонстрантов во время протестов в 2014 года. Родственники жертв безуспешно пытались перекрыть доступ к киевской тюрьме, где сидели офицеры.

Это еще раз показывает, насколько неравномерно ведется война на востоке Украины. Без уступок со стороны Кремля, который финансово, военно и идеологически поддерживает сепаратистов, конфликт вряд ли продвинется.

Подход Зеленского можно назвать прагматичным. Но успех всегда зависит от вежливости Путина. А, в отличии от Зеленского, Путин не находится под давлением, чтобы как можно быстрее достичь результатов.

Признак резкого потепления в отношениях с РФ

Обмен рассматривался как успех для Владимира Зеленского, который пообещал освободить всех задержанных и договориться об урегулировании конфликта на востоке Украины. Но ему пришлось заплатить высокую цену. Так пишет The New York Times, имея в виду, опять же, освобождение "беркутовцев".

Пророссийская сторона требовала освободить последних, которых удерживали по причинам, не связанным с войной. Мужчин обвиняли в расстреле "майдановцев", но никогда не осуждали. А этот обмен, казалось бы, выводит их за пределы правосудия.



Пленники не видели родных годами / Фото: Facebook ОПГ

Некоторые заключенные, содержащиеся в Украине, отказались участвовать в обмене, который бы отправил их жить в изолированные сепаратистские регионы на востоке, известные как народные республики, предпочитая отбывать наказание в украинских тюрьмах.

Этот обмен, как и предыдущие, использовали не только для освобождения пленников, которые годами не видели своих близких, отмечает издание. А и для достижения более широких стратегических целей в решении конфликта.

Шаг к мирному соглашению

Десятки заключенных перешли через блокпост на линии фронта под пристальным наблюдением вооруженных военных с обеих сторон. Десятки тысяч зрителей наблюдали за этим в прямом эфире, пишет The Financial Times.

В совместном заявлении президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Ангела Меркель заявили, что приветствуют обмен пленными и благодарят тех, кто участвует в переговорах. Посольство США в Киеве также приветствовало возвращение освобожденных пленных, "как было договорено на саммите 9 декабря".

К слову: Почему России не нужен мир на Донбассе, – мнения экспертов

Однако ряд аналитиков говорит, что полностью мирного соглашения будет чрезвычайно трудно достичь, учитывая то, насколько закрепились обе стороны.

Зеленский, как и его предшественник Петр Порошенко отказался от российских требований о предоставлении автономии восточным регионам, предлагая взамен предоставить им ту же децентрализованную форму правления, которая реализуется в других частях Украины.

Сегодня обмен пленными на Донбассе принесет облегчение лицам, которые их касаются, и их семьям, но это не приблизит мир... Конфликт скорее заморожен, чем решен.

Также FT цитирует украинского режиссера Олега Сенцова, который раскритиковал решение о сдаче "беркутовцев" и неспособность Зеленского обеспечить возвращение всех украинцев, удерживаемых в России: "Украина передает настоящих убийц... это является шагом, который лишает нас важнейшей [вещи] – справедливости".



Пленные возвращаются на родину / Фото: Facebook ОПГ

Символический шаг вперед

"Этот обмен – большое дело в контексте украинско-российских отношений и войны, что продолжается... Импульс для развязывания войны задержался почти на три года во времена пятого президента Украины Петра Порошенко. Мирные переговоры между Киевом и Москвой были восстановлены после избрания Зеленского", – пишет журналист Vox.

Издание добавляет: обмен символизирует продвижение в мирных переговорах. Даже освобождение подозреваемых в расстрелах на "евромайдане" силовиков, что раскритиковали многие украинцы, нельзя считать полным "предательством": правительство пообещало, что эти офицеры все еще будут сталкиваться с судами. Также от них будут требовать сотрудничества с правоохранительными органами, несмотря на освобождение.

Несмотря на то, что обмен является несколько спорным в пределах Украины, европейские лидеры заявили, что они видят это как шаг к миру.

Завершение конфликта, как ожидается, не будет легкой задачей для Зеленского. Отчасти потому, что Россия имеет гораздо больший военный ресурс, а также потому, что Путин – агрессивный переговорщик, который всегда пытается расширить российское влияние в регионе.

Еще больше усложняет дела связь Зеленского с "сагой" об импичменте Трампа.

Зеленский еще не встречался с Дональдом Трампом, о которой он неоднократно просил. А она бы подала сигнал России, что Вашингтон твердо стоит за Киевом. Сам же факт, что этого не произошло, ослабил переговорную позицию Зеленского с Путиным, считают эксперты.

В целом издание резюмирует: хоть пока обмен пленных не ознаменовал конца конфликта, сейчас, казалось бы, все движется в направлении стабильности.



Сколько украинцев в плену России / Инфографика 24 канала