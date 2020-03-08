09:47
8 март 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Техно Lifestyle Здоровье Спорт Вкусно Дизайн Афиша Auto Инвестиции Учеба Likar Семья Покер
      more
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Звездные больницы РФ. Сталин и коронавирус
      Вєсті Кремля
      18:24, 7 марта
      Вести.UA. Жир: Рабинович хочет денежек от Путина. Новые традиции в Раде
      Вєсті.UA
      17:11, 7 марта
      Легендарные операции ЦРУ: к каким известным событиям причастна спецслужба США
      ЦРУ
      15:15, 4 марта
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      КОРОНАВИРУС COVID-19 ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ КАБИНЕТ МИНИСТРОВ УКРАИНЫ

      Асеев на примере содержания в подвалах боевиков рассказал, как русские "понимают мир"

      - Читати новину українською

      Журналист Станислав Асеев заявил, что в плену боевиков, где он провел 31 месяц, у него исчезли все иллюзии в отношении России. Мол, подвалы боевиков четко показывают, как россияне понимают мир, что они там делают в том числе и со своими гражданами.

      Плен заставил пересмотреть свои взгляды как политические и идеологические, так и взгляды на человека в целом, рассказал Асеев в проекте "Рандеву с Яниной Соколовой".

      Интересно Чем жил оккупированный Донбасс в начале агрессии Кремля: бывший политический узник Асеев опубликовал дневник

      По его словам, относительным "позитивом" от заключения можно назвать то, что у него не остается иллюзий о России, которые, возможно, еще оставались. Причиной этому стало отношение соседнего государства к пленным этническим русским, которые с украинскими паспортами жили на Донбассе.

      Тем не менее, я понимаю, что человек, который оказывается на грани, ему всегда есть куда падать. Я действительно прошел через ад, но прошел только через первый круг. А есть люди, которые прошли все девять кругов,
      – рассказывает Станислав Ассев.

      Он откровенно признается, что не знает, как бы вел себя в такой ситуации, ведь таким людям было в сотни раз хуже, чем ему. В частности, это касается и женщин, попавших в плен боевиков.

      "Глядя на них, на то, что они вытерпели и выжили, это все же оставляет определенный оптимизм относительно человека. Но в основном я стал пессимистичной человеком", – рассказал журналист.

      Что известно про Асеева и его заключение?Станислав Асеев родом из ныне оккупированного Донецка. Там он жил и работал, когда на украинскую землю вторглись русские. После оккупации он остался в родном городе и работал для ряда украинских СМИ, в частности "Радио Свобода".

      В мая 2017 года его похитили боевики и обвинили в "шпионаже" в пользу Украины. Журналиста бросили в подвалы боевиков, где он находился более 30 месяцев до освобождения 29 декабря 2019 года.

      Поздравления с 8 марта в прозе и стихах
      сегодня
      Автор: Василий Денисюк
      Теги: Украинцы в плену РФ Оккупированные территории Война на Донбассе Пророссийские боевики Новости Украины Новости политики Украина – Россия Обмен пленными
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Предложения партнеров

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 09:02 Главные новости 7 марта: интервью Зеленского, суд по делу MH17
      Ірина Вихрущ
      сегодня , 08:02 Сексизм от политиков: кого в Украине "ловили" на неуместных словах о женщинах
      Світлана Попова
      сегодня , 06:40 Зарплата украинцев с 1995 года выросла в 144 раза: инфографика
      Анна Запотоцька
      7 марта , 22:00 Где поесть в Париже: 5 лучших заведений от Евгения Клопотенка
      Євген Клопотенко
      7 марта , 21:30 Зеленский лишился Гончарука и Рябошапки Какие изменения произошли в Правительстве
      Анна Калюжна
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать
      • 1 Нажміть на у своєму браузері
      • 2 Після цього

        “На Початковий екран

      Читай новини на 24 навіть без інтернету!

      Залиште відгук