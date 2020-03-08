Асеев на примере содержания в подвалах боевиков рассказал, как русские "понимают мир"

Журналист Станислав Асеев заявил, что в плену боевиков, где он провел 31 месяц, у него исчезли все иллюзии в отношении России. Мол, подвалы боевиков четко показывают, как россияне понимают мир, что они там делают в том числе и со своими гражданами.

Плен заставил пересмотреть свои взгляды как политические и идеологические, так и взгляды на человека в целом, рассказал Асеев в проекте "Рандеву с Яниной Соколовой".

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По его словам, относительным "позитивом" от заключения можно назвать то, что у него не остается иллюзий о России, которые, возможно, еще оставались. Причиной этому стало отношение соседнего государства к пленным этническим русским, которые с украинскими паспортами жили на Донбассе.

Тем не менее, я понимаю, что человек, который оказывается на грани, ему всегда есть куда падать. Я действительно прошел через ад, но прошел только через первый круг. А есть люди, которые прошли все девять кругов,

– рассказывает Станислав Ассев.

Он откровенно признается, что не знает, как бы вел себя в такой ситуации, ведь таким людям было в сотни раз хуже, чем ему. В частности, это касается и женщин, попавших в плен боевиков.

"Глядя на них, на то, что они вытерпели и выжили, это все же оставляет определенный оптимизм относительно человека. Но в основном я стал пессимистичной человеком", – рассказал журналист.

Что известно про Асеева и его заключение?Станислав Асеев родом из ныне оккупированного Донецка. Там он жил и работал, когда на украинскую землю вторглись русские. После оккупации он остался в родном городе и работал для ряда украинских СМИ, в частности "Радио Свобода".



В мая 2017 года его похитили боевики и обвинили в "шпионаже" в пользу Украины. Журналиста бросили в подвалы боевиков, где он находился более 30 месяцев до освобождения 29 декабря 2019 года.