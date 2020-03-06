Це як операція на серці України, – Кулеба про підготовку обміну всіх на всіх

У представників нового українського уряду запитали про обмін полоненими з Росією та проросійськими бойовиками на Донбасі, адже це тема, яка турбує багатьох українців. І прем'єр Шмигаль, і міністр Кулеба запевнили, що щодо цього "ведеться титанічна робота", деталі якої публічно розкривати не варто.

Про обмін всіх на всіх та питання миру на Донбасі говорили в ефірі програми "Право на владу" 5 березня.

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Прем'єр Шмигаль зауважив: навіть те, що в новому Кабміні з'явилася посада віцепрем'єра з реінтеграції деокупованих територій, вже підкреслює важливість цього питання для уряду. А поруч із цим "кожного дня ведеться титанічна робота щодо підготовки обміну полоненими".

Це не означає, що ми маємо бути публічними у цій складній роботі. Але вона ведеться щодня, запевняю. І питання миру – це пріоритет номер один над усім,

– наголосив Денис Шмигаль.

Новий очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що не лише уряд, а й президент Зеленський дуже багато уваги присвячує цій проблемі.

Щодо обміну всіх на всіх. Звільнення полонених – кожне звільнення полонених – це як операція на серці України. Нам усім болить. За кожного,

– сказав Кулеба.

За його словами, "ті, хто ведуть переговори з того боку, знають про це".

"Там ведеться титанічна копітка робота. Будь-яка необережна заява чи дія може дати козир людям на тому боці, щоб зірвати повернення", – наголосив очільник МЗС.

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Про підготовку до нового обміну

Голова ОП Єрмак 1 березня у Мінську зустрівся із заступником керівника адміністрації Путіна Козаком. Говорили про намір у березні здійснити новий обмін полоненими.

Раніше Пристайко заявляв, що новий обмін може статися ще до зустрічі у нормандському форматі (запланована була на квітень).

На початку лютого 2020 Зеленський заявив, що складає великий список людей, яких готують на обмін із бойовиками. Тоді він наголосив: більшість у списку – кримські татари.

Про попередні обміни: 7 вересня 2019 року обмін відбувся за схемою "35 на 35". Тоді до України повернулися 24 моряки та 11 політв'язнів. А 29 грудня провели обмін із бойовиками: додому повернулися 76 українців.