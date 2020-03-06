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      Це як операція на серці України, – Кулеба про підготовку обміну всіх на всіх

      - Читать новость на русском
      Дмитро Кулеба – новий міністр закордонних справ України / РБК

      У представників нового українського уряду запитали про обмін полоненими з Росією та проросійськими бойовиками на Донбасі, адже це тема, яка турбує багатьох українців. І прем'єр Шмигаль, і міністр Кулеба запевнили, що щодо цього "ведеться титанічна робота", деталі якої публічно розкривати не варто.

      Про обмін всіх на всіх та питання миру на Донбасі говорили в ефірі програми "Право на владу" 5 березня.

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      Прем'єр Шмигаль зауважив: навіть те, що в новому Кабміні з'явилася посада віцепрем'єра з реінтеграції деокупованих територій, вже підкреслює важливість цього питання для уряду. А поруч із цим "кожного дня ведеться титанічна робота щодо підготовки обміну полоненими". 

      Це не означає, що ми маємо бути публічними у цій складній роботі. Але вона ведеться щодня, запевняю. І питання миру – це пріоритет номер один над усім,
      – наголосив Денис Шмигаль.

      Новий очільник Міністерства закордонних справ Дмитро Кулеба додав, що не лише уряд, а й президент Зеленський дуже багато уваги присвячує цій проблемі.  

      Щодо обміну всіх на всіх. Звільнення полонених – кожне звільнення полонених – це як операція на серці України. Нам усім болить. За кожного,
      – сказав Кулеба. 

      За його словами, "ті, хто ведуть переговори з того боку, знають про це".

      "Там ведеться титанічна копітка робота. Будь-яка необережна заява чи дія може дати козир людям на тому боці, щоб зірвати повернення", – наголосив очільник МЗС.

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      Про підготовку до нового обміну

      Про попередні обміни: 7 вересня 2019 року обмін відбувся за схемою "35 на 35". Тоді до України повернулися 24 моряки та 11 політв'язнів. А 29 грудня провели обмін із бойовиками: додому повернулися 76 українців.

      Коронавірус в Європі: в яких країнах зафіксували Covid-19
      5 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Окуповані території Україна – Росія Обмін полоненими Денис Шмигаль Дмитро Кулеба – новини Новини політики
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