Звільненим з полону українцям почали виплачувати обіцяні 100 тисяч гривень
Наприкінці грудня 2019 року у межах великого обміну полоненими на Батьківщину повернулися 76 українців. В уряді експолоненим одразу пообіцяли вплатити 100 тисяч гривень допомоги. Та гроші почали надходити лише зараз.
Про перші надходження розповів у фейсбуці звільнений з полону Станіслав Асєєв.
Зверніть увагу: Журналіст Асєєв заявив, що разом з ним бойовики звільнили тих, хто брав участь у катуваннях
Перерахували 100 тисяч гривень. Іншим хлопцям також почали надходити гроші,
– написав Асєєв.
Він також подякував та зазначив, що така допомога буде суттєвою підтримкою для експолонених.
Що відомо про допомогу звільненим з полону? Одразу після повернення українців з полону в уряді пообіцяли, що шукатимуть їм роботу та житло у регіонах, де вони захочуть оселитися. Грошову допомогу мали виплатити у перші тижні після звільнення українців з полону. Однак процес затягнувся.
Обмін полоненими 29 грудня 2019 року: основне
- У грудні 2019 року відбувся наразі останній обмін полоненими між проросійськими бойовиками та Україною. У його межах Київ повернув 76 бранців бойовиків, з яких 12 – військовополонені. Попередній обмін відбувся ще у 2017 році. Ознайомитися з повним списком звільнених полонених можна у нашому матеріалі за посиланням.
- Більшість з полонених піддалися фізичним та психологічним тортурам у підвалах бойовиків. Внаслідок знущань після звільнення вони потребували медичної допомоги та психологічної реабілітації. З них 40 проходили лікування у госпіталі ветеранів війни "Лісова поляна".