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      Звільненим з полону українцям почали виплачувати обіцяні 100 тисяч гривень

      -
      Станіслав Асєєв повідомив, що звільненим з полону почали надходити виплати / hromadske.ua

      Наприкінці грудня 2019 року у межах великого обміну полоненими на Батьківщину повернулися 76 українців. В уряді експолоненим одразу пообіцяли вплатити 100 тисяч гривень допомоги. Та гроші почали надходити лише зараз.

      Про перші надходження розповів у фейсбуці звільнений з полону Станіслав Асєєв.

      Зверніть увагу: Журналіст Асєєв заявив, що разом з ним бойовики звільнили тих, хто брав участь у катуваннях

      Перерахували 100 тисяч гривень. Іншим хлопцям також почали надходити гроші,
      – написав Асєєв.

      Він також подякував та зазначив, що така допомога буде суттєвою підтримкою для експолонених.

      Що відомо про допомогу звільненим з полону? Одразу після повернення українців з полону в уряді пообіцяли, що шукатимуть їм роботу та житло у регіонах, де вони захочуть оселитися. Грошову допомогу мали виплатити у перші тижні після звільнення українців з полону. Однак процес затягнувся.

      Обмін полоненими 29 грудня 2019 року: основне

      • У грудні 2019 року відбувся наразі останній обмін полоненими між проросійськими бойовиками та Україною. У його межах Київ повернув 76 бранців бойовиків, з яких 12 – військовополонені. Попередній обмін відбувся ще у 2017 році. Ознайомитися з повним списком звільнених полонених можна у нашому матеріалі за посиланням.
      • Більшість з полонених піддалися фізичним та психологічним тортурам у підвалах бойовиків. Внаслідок знущань після звільнення вони потребували медичної допомоги та психологічної реабілітації. З них 40 проходили лікування у госпіталі ветеранів війни "Лісова поляна".
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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Кабінет Міністрів України Новини України Новини політики Українці в полоні РФ Гроші Журналісти Обмін полоненими
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