Звільненим з полону українцям почали виплачувати обіцяні 100 тисяч гривень

Наприкінці грудня 2019 року у межах великого обміну полоненими на Батьківщину повернулися 76 українців. В уряді експолоненим одразу пообіцяли вплатити 100 тисяч гривень допомоги. Та гроші почали надходити лише зараз.

Про перші надходження розповів у фейсбуці звільнений з полону Станіслав Асєєв.

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Перерахували 100 тисяч гривень. Іншим хлопцям також почали надходити гроші,

– написав Асєєв.

Він також подякував та зазначив, що така допомога буде суттєвою підтримкою для експолонених.

Що відомо про допомогу звільненим з полону? Одразу після повернення українців з полону в уряді пообіцяли, що шукатимуть їм роботу та житло у регіонах, де вони захочуть оселитися. Грошову допомогу мали виплатити у перші тижні після звільнення українців з полону. Однак процес затягнувся.

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